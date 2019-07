19 de julio de 2019

UGT-A cifra en 46.090 los accidentes laborales de enero a mayo, que suben un 6,1% y atribuye al empleo precario

Los accidentes laborales en el periodo de enero a mayo de 2019 se han incrementado en Andalucía en relación a la misma franja de 2018, según datos de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo elaborados por la Secretaría de Política Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT-A, que se cifran en 46.090, cifra superior en un 6,11% a los 43.433 de 2018 y en un 7,29% respecto a los 42.955 de 2017.

Los datos muestra la tendencia ascendente de la siniestralidad en Andalucía, indica UGT en un comunicado, que ha considerado un comportamiento asociado a la crisis económica y ha señalado a la precarización del empleo como una de las causas de dicho aumento, como revelan los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que indican que desde 2012 hubo en Andalucía 65.489 accidentes en jornada de trabajo con baja, solo los acaecidos en el puesto de trabajo, frente a los 86.507 que hubo en 2018.

En cuanto a la calificación de los accidentes, sobre su gravedad, en UGT ha indicado que en el periodo descrito hubo en el 2017 46 fallecidos y 545 graves, en 2018 fueron 39 accidentes mortales y 509 graves y en 2019 se han registrado 51 mortales, según los datos oficiales, y 514 graves a fecha de 31 de mayo. Sin embargo, el sindicato eleva la cifra de fallecidos a 56, según sus datos.

UGT ha puesto de manifiesto que muchos de los accidentes graves implican que el trabajador o trabajadora acabe en una incapacidad laboral parcial o total, y en este último caso, además del daño físico y psicológico, al trabajador o trabajadora le queda una pensión por invalidez del 55% de la base reguladora sobre lo que venía cotizando por su salario.

Los accidentes 'in itinere', son aquellos que suceden camino del trabajo, fueron 5.894 en el mismo periodo de 2017; fueron 5.937 en 2018; y 6.248 en 2019. De los fallecidos en accidente laboral, en la comparativa del periodo de enero a mayo, 'in itinere' hubo 6 en 2017; 9 en 2018; y 12 en 2019. Este ascenso en los accidentes in itinere en general y, sobre todo, de los mortales, es "sumamente preocupante porque el desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo y viceversa le cuesta la vida a los trabajadoras", ha declarado UGT en el comunicado.

De los 46.090 accidentes contabilizados de enero a mayo de este año, de enero a mayo, de media, cada día se produce más de 305 accidentes y cada hora cerca de 13. Por sexo el 69,2% fueron hombres frente al 30,8% de mujeres, y de los 51 mortales, 49 eran hombres.

El tramo de edad en que acontecen más accidentes es el comprendido entre 40 y 44 años, seguido del tramo de 35 a 39 años. Por actividad económica, el de servicios se lleva la peor parte con un 57,1% de los siniestros, le sigue el sector de agricultura con un 15,5%, construcción con un 13,9% e Industria con un 13,5%. Por último, de los siniestros mortales cerca de un tercio se debió a infarto, ictus, derrames cerebrales, es decir, por riesgos psicosociales.

PLAN DE CHOQUE

El secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo, ha considerado que "para frenar y reducir el número de accidentes laborales y de enfermedades profesionales UGT Andalucía propone un plan de choque, que debe negociarse y acordarse entre los sindicatos, patronal y Junta de Andalucía". En este sentido, UGT ha propuesto "la creación de la figura del delegado de prevención sectorial y/o territorial, que pueda asesorar y vigilar la salud laboral en aquellas empresas que no tengan representación sindical o aún teniéndola tengan necesidad del asesoramiento".

"También exigimos el incremento de las plantillas de Técnicos Habilitados de los Centros Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales así como de la Inspección de Trabajo, la creación de un juzgado y su correspondiente fiscalía especializada en los accidentes laborales y la dotación de médicos especialistas en Medicina del Trabajo en los centros de salud", ha señalado.

Según el responsable regional de Salud Laboral de UGT, "aquellas empresas que tenga accidentes laborales y no se acojan a los planes de actuación de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo no puedan recibir ni subvenciones ni ayudas de ningún tipo hasta transcurridos 5 años".

Hidalgo ha precisado que "hace falta llevar a cabo una campaña permanente de sensibilización de toda la población, tipo a las que se hace para los accidentes de tráfico o violencia de género, no hay que olvidar que en último término estamos hablando de la vida y la salud de las personas trabajadoras".