16 de agosto de 2019

La UJA se mantiene entre las 1.000 mejores del mundo por segundo año consecutivo, según el ranking de Shanghai

JAÉN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) se mantiene entre las 1.000 mejores universidades del mundo por segundo año consecutivo, según el ranking de Shanghai. En concreto, está en el tramo 801-900 entre las universidades del todo el planeta y en el tramo 28-36 entre las universidades españolas, compartiendo la cuarta posición andaluza con la Universidad de Málaga y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

El posicionamiento en esta clasificación global "consolida los resultados destacados en los campos de la Ingeniería Energética y de la Informática", en los que la UJA aparecía en los tramos 401-500 y 201-300, respectivamente, en el ranking por materias publicado el pasado junio por esta misma organización.

"La posición de la Universidad de Jaén en este ranking refleja la implicación y esfuerzo de su personal docente e investigador y de administración y servicios con el desarrollo de una formación y de una investigación de alta calidad, rentabilizando extraordinariamente un presupuesto que es hasta cien veces menor que el de muchas de las universidades de este ranking", ha afirmado este viernes en una nota el Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio, Juan Manuel Rosas.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido popularmente como ranking de Shanghai, ha sido publicado este jueves por la Shanghai/Ranking Consultancy, una organización independiente dedicada al análisis de la educación superior y que no está subordinada a ninguna universidad o agencia gubernamental.

Utiliza seis indicadores objetivos para clasificar las universidades del mundo, incluida la cantidad de ex alumnado y personal que ganaron un Premio Nobel o una Medalla Fields, la cantidad de investigadores altamente citados seleccionados por Clarivate Analytics, los artículos publicados en revistas de Nature and Science, los indexados en Índice de citas de Ciencias y de Ciencias Sociales ampliado y rendimiento per cápita de una universidad.

En total, el ranking clasifica a más de 1.800 universidades cada año y publica únicamente las 1.000 mejores. La información de esta clasificación se puede consultar en http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html