2 de julio de 2019

Valero (IULV-CA) cree que la investidura será "un sainete" hasta septiembre "para que medien los poderes fácticos"

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha avisado este martes de que la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se va a convertir en un "sainete" hasta el mes de septiembre con el objetivo de que "quien decida no sean las fuerzas políticas sino que medien los poderes fácticos".

En rueda de prensa, Valero ha señalado que tras las elecciones generales, durante cuya campaña se vio "mucha sintonía" entre el PSOE y Unidas Podemos, "es muy triste que vayamos a una investidura fallida" y sobre esto "habrá que pedir cuentas y poner el foco en quien no hace nada para resolver esta situación, que es quien tiene más votos y quien va a llegar a la investidura con menos apoyos de los que tenía antes".

En esta situación, ha preguntado al PSOE "a qué juega", toda vez que cree que está haciendo de la investidura un "sainete" con el objetivo de llegar a septiembre para "ganar tiempo" y que quien decida no sean las fuerzas políticas "sino que medien los poderes fácticos, que en la investidura intervenga el Ibex 35".

"Pedro Sánchez necesitan tiempo para que los poderes fácticos tengan el tiempo que necesitan para intervenir en la investidura", ha sostenido antes de asegurar que en IU están "indignados" por lo que entienden que es un "fraude".

Igualmente, sobre la idoneidad o no de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, siga reclamando cogobernar con el PSOE en el Ejecutivo central; Valero ha advertido de que el primer problema es que el PSOE "no es capaz ni de comprometerse a cerrar un acuerdo programático", de modo que no puede cuestionar la estrategia del líder del partido morado "para hacer valer un acuerdo programático cuando el PSOE no es capaz ni de cerrar ese acuerdo".

"El que ha ganado las elecciones tiene que ser capaz de leer bien los resultados electorales y no ganar tiempo para que sean otros los que le resuelvan la papeleta en septiembre", ha sostenido Toni Valero.

RETOS IULV-CA

De otro lado, y dado que estrena mandato el frente de IULV-CA, Toni Valero ha explicado que los retos que tiene la organización andaluza pasan por "reconstruir el espacio de la izquierda, que tras las elecciones hemos visto que sufre un estrechamiento de su base" y afrontarlo desde dos ámbitos, "volviendo a conectar con la gente y estando en el conflicto social, reforzando a IU por su base y que las asambleas se refuercen". "Y también cuidar y preservar los espacios de unidad construidos y los que quedan por construir", ha apostillado.

Para lograrlo, la coalición de izquierdas mantendrá durante el mes de julio reuniones con los sindicados, con su socio Podemos para hablar de debates estratégicos más allá del día a día, y visitará territorios y asambleas, "para poner el oído, porque nuestra gente tiene mucho que decir".

Con todo, Valero quiere tener un diagnóstico claro de las fortalezas y debilidades de IULV-CA, al objeto de empezar septiembre con este balance hecho y "la idea clara de que hay reconstruir el espacio de la izquierda".