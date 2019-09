13 de septiembre de 2019

Velasco asegura que, "vengan o no" los 1.350 millones, los servicios públicos van a seguir prestándose como hasta ahora

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta, Rogelio Velasco, ha querido trasladar este viernes un mensaje de tranquilidad a los andaluces al afirmar que, "vengan o no" a la comunidad los 1.350 millones de euros que debe el Gobierno central por entregas a cuenta y liquidación del IVA, los servicios públicos fundamentales seguirán prestándose "exactamente igual" que hasta ahora.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Velasco ha reconocido, no obstante, que el no disponer ya de ese dinero está "afectando de manera negativa" en la elaboración de los presupuestos de la comunidad para 2020.

Ha recalcado que el Gobierno andaluz sigue a la espera de que haya un mensaje del Gobierno central, actualmente en funciones, sobre cuándo podría llegar ese dinero, y ha insistido en que, hasta el momento, no hay ninguna noticia que indique que el pago de ese dinero se vaya a desbloquear.

De otro lado, el consejero, que este viernes tendrá una reunión en Algeciras (Cádiz) con alcaldes de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar para presentarles el Programa Andaluz de Medidas de Preparación y Contingencia frente al Brexit, Velasco ha indicado, sobre cuál podría ser el impacto en la economía andaluza de un Brexit duro, que la Junta tiene unos cálculos cuantitativos para realizar una estimación del coste.

Ha añadido que como resulta muy difícil conocer el escenario final porque va a depender de las condiciones concretas en las que Reino Unido abandone la UE, la Junta ha hecho un ejercicio de "máximos y mínimos", de manera que se ha calculado que "en el peor caso", las pérdidas para la economía andaluza van a rondar los 1.100 o 1.200 millones y, en el escenario más optimista, rondarían los 500 millones.

Ha expuesto que hay 9.726 personas con pasaporte español que trabajan permanentemente en el Peñón y que representan las dos terceras partes de los trabajadores extranjeros en Gibraltar y el 15 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social del Campo de Gibraltar.

"Son potencialmente los trabajadores que pueden quedar afectados desde el punto de vista del empleo como consecuencia del Brexit", ha indicado el consejero, quien ha manifestado que la Junta cree que el escenario no va a pasar del actual a otro donde el volumen de transacciones comerciales, exportaciones e importaciones, "sea cero".

"No se va a pasar de cien a cero", según ha apuntado el consejero, para quien puede ocurrir, si el Gobierno del Peñón no adopta las medidas necesarias, que los primeros días haya un poco de "confusión, de desorden o de documentación que no se haya cumplimentado adecuadamente para realizar una operación de importación o exportación". "Pero estamos seguros de que poco después la situación se normalizará por del Reino Unido como del conjunto de Europa, de España y, en particular, de Andalucía".