16 de octubre de 2019

Vox aconseja a Adelante que "limpie bien su casa" antes de pedir explicaciones sobre actividad empresarial de Serrano

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha aconsejado este miércoles a Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos e IU-CA, que "limpie bien su casa" antes de pedir explicaciones sobre una actividad empresarial que puso en marcha el presidente del grupo de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, después de que la portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, invitara hace unos días a Vox a "emplear toda su energía a estudiar cómo están las cuentas de muchos de sus dirigentes".

Hernández ha sido además preguntado sobre si Vox exigirá a Francisco Serrano que devuelva la subvención de 2,5 millones que el Ministerio de Hacienda reclama a una empresa que creó para un proyecto de una nueva fábrica de pellets, un combustible que se obtiene de la recuperación de subproductos derivados de la madera como el serrín, y que finalmente no prosperó.

Ha manifestado que no tiene muchos detalles sobre este asunto y que, en cualquier caso, se trata de una "actividad particular, en la que nosotros no tenemos constancia de que haya ninguna actividad delictiva ni ninguna irregularidad desde el punto de vista administrativo. Se trata, según ha apuntado, de una actividad empresarial fallida, como tantas otras, y de hecho hay denuncia interpuesta por Serrano por la mala gestión de algunos de los administradores.

No obstante, ha dicho que llama "la atención la falta de coherencia" de Adelante Andalucía pidiendo explicaciones, cuando en las filas de Podemos se han vivido los casos del exdirigente del partido a nivel nacional Íñigo Errejón sobre sus cobros de la Universidad de Málaga o la "sanción firme" contra Pablo Echenique por "haber tenido personas trabajando si estar dadas de alta". También se ha referido a Izquierda Unida y a todos los "créditos que la banca le ha condonado".