18 de julio de 2019

Vox: Mientras "más se dice que ni un paso atrás contra la violencia machista sólo aumentan los seres humanos fallecidos"

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha querido llamar este jueves la atención acerca de que, "cuanto más se hacen" declaraciones "grandilocuentes" como que "ni un paso atrás" contra la violencia machista, "lo cierto y verdad es que lo único que va incrementándose es el número de mujeres que fallecen y, en última instancia, también el numero de hombres; en definitiva, el número de seres humanos".

Hernández se ha pronunciado de esta manera en una atención a los medios a la salida del Salón de Plenos del Parlamento andaluz, tras concluir el debate final de los Presupuestos de la Junta para 2019, y a preguntas de los periodistas sobre el planteamiento expresado por la diputada de Vox Ángela Mulas en ese mismo debate, en el que ha abogado por convertir el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en "Instituto Andaluz de Víctimas de la Violencia Intrafamiliar".

El portavoz de Vox ha aclarado que esa propuesta "en principio no ha sido objeto de negociación" entre su grupo y el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) para sacar adelante los Presupuestos de 2019, y ha añadido que "nuestra idea es profundizar en el control del gasto público y que esa administración instrumental" de la que forma parte el IAM "justifique sus actividades de manera positiva en orden de que todo lo que se haga sea lo que viene ordenado" previamente.

Hernández ha querido "aprovechar" la pregunta sobre esta cuestión para recordar el último presunto crimen machista registrado en Andalucía, este miércoles en Cortes de la Frontera (Málaga), que se ha saldado con una mujer asesinada presuntamente a manos de su marido, que después se suicidó.

Al hilo de este caso, el representante de Vox ha aludido a las "declaraciones grandilocuentes" que se suelen oír de 'ni un paso atrás contra la violencia machista', y ha manifestado que "lo cierto y verdad es que cuanto más se hacen este tipo de declaraciones, lo único que va incrementándose es el número de mujeres que fallecen y, en ultima instancia, también el número de hombres; en definitiva, el número de seres humanos".

"Creemos que esto no es una cuestión de dar pasos ni hacia atrás ni hacia adelante", sino que "lo que hay que hacer es replantearse la cuestión", ha continuado Hernández, para enfatizar que "no se puede presumir de que no vamos a dar ningún paso atrás y, sin embargo, siga subiendo el contador de mujeres fallecidas".

Para el portavoz de Vox, "hay algo que no se está haciendo bien, y creemos que es en lo que tenemos que trabajar", punto en el que ha avanzado que de cara a los próximos Presupuestos de la Junta "también trabajaremos en esa línea para que las partidas presupuestarias se puedan destinar a la lucha real contra esa lacra que son los asesinatos de las mujeres".