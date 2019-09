3 de septiembre de 2019

Vox pide una mesa de negociación sobre las ordenanzas porque mantiene su negativa a aprobarlas

CÓRDOBA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha solicitado este martes que se pueda celebrar una mesa de negociación para "intentar llegar a un acuerdo" con el gobierno local de PP y Cs para las ordenanzas fiscales de 2020, porque ahora mismo se mantienen en la negativa de aprobarlas.

En declaraciones facilitadas por el grupo, la concejal ha aseverado que la propuesta actual es "un engaño con una bajada que no es real", además de que "no es lo que José María Bellido prometió en campaña", ha apostillado.

En este sentido, la edil ha subrayado que "Vox no va a ser cómplice de ningún engaño", de ahí que por ahora la propuesta que anunció Bellido en julio no la va a apoyar su partido, al considerarla "un engaño con una bajada que no es real".

Frente a ello, ha defendido que ellos hacen una contrapropuesta que van desgranando, de modo que espera que "algún día nos podamos sentar para trabajar con papeles, cosa que ahora tampoco tenemos, porque más allá de lo anunciado, no hay información", ha advertido Badanelli.