Diputación de Almería acerca el "otoño científico" a un centenar de expertos y estudiantes de doctorado de la UAL

ALMERÍA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería y la Escuela Internacional de Doctoral de la Universidad de Almería celebran hasta el viernes en el campus universitario el evento científico 'Autum Science Days at the University of Almería'.

El ciclo de conferencias, enmarcado en el Plan de Actividades Formativas del Doctorado, tiene como fin introducir la perspectiva europea en el ámbito académico y tejer una red de comunicación entre estudiantes y expertos del continente europeo, según ha explicado la Diputación en una nota.

Durante las jornadas se abordarán investigaciones y técnicas de interés para la docencia en áreas como química, física, ecología, oceanografía y economía con ponentes y participantes llegados de hasta 25 universidades europeas, entre las que se encuentran la de San Petesburgo, la Universidad de Erlangen, la Universidad de Touluse, la Universidad Libre de Bruxelles, la Technion Haifa, la Universidad de Oslo y los centros de Granada, Sevilla, Málaga, Valencia y la Complutense de Madrid, entre otras.

La diputada provincial de Promoción Económica e Iniciativas Europeas, Carmen Navarro, ha participado en la inauguración de estas Jornadas Científicas de Otoño y ha señalado el "gran potencial" que tiene la provincia en materia de investigación. "Almería no es solo importante en el cine, la gastronomía o la agricultura, nuestra provincia es también importante para la ciencia y el conocimiento y estas jornadas así lo ponen de manifiesto", ha valorado.

Asimismo, Navarro ha señalado el ejemplo de colaboración institucional que desde la Diputación se mantiene con la Universidad para acercar Europa a todos los almerienses. "La investigación y el conocimiento compartido son elementos clave para poner en valor a nuestros investigadores, profesiones y todo el talento que atesora esta provincia y su proyección en el continente europeo", ha añadido.

Por su parte, el director de la Escuela Internacional de Doctoral de la UAL, Antonio Fernández, ha explicado los motivos que les han llevado a organizar estas jornadas.

"Este evento se ha organizado como homenaje al profesor catedrático de física, Manuel García Velarde, que recibirá el próximo viernes el nombramiento como Doctor Honoris Causa por la UAL y es una oportunidad única para reunir a un buen conjunto de investigadores de máximo nivel en nuestra Universidad y poner en valor el potencial investigador y científico que tiene la provincia y a este campus universitario como plataforma que los reúne", ha detallado.

El programa sobre las jornadas, así como la información sobre los ponentes participantes está disponible en la web www.eventoseidual.com.