5 de julio de 2019

Adelante Sevilla alerta de que el Centro Deportivo Bermejales II "sigue abandonado" y reclama las mejoras prometidas

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento Eva Oliva ha criticado este viernes el "pésimo estado" en que se encuentra el Centro Deportivo Bermejales II debido la "falta de mantenimiento generalizada" que arrastra, al mismo tiempo que ha instado al gobierno de Juan Espadas (PSOE) a afrontar "de una vez las mejoras prometidas" a los usuarios de estas instalaciones municipales.

Tras realizar una visita al centro, Oliva ha lamentado el "abandono absoluto" y la "infrautilización" que asegura que sufre este equipamiento, cuyo nivel de ocupación está en estos momentos "bajo mínimos". Así, ha vinculado esta "vergonzosa situación" con la "privatización" de la gestión de las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes (IMD) que indica que los gobiernos locales de PP y PSOE han venido llevando a cabo en los últimos años.

Al respecto, la concejala de la coalición de izquierdas ha precisado que la empresa concesionaria del Centro Deportivo Bermejales II "se limita en la actualidad a cobrar por el uso de las pistas de pádel, desentendiéndose del resto del recinto". Mientras tanto, advierte de que sigue pendiente la construcción del campo de fútbol prometido en su día, a la par que "se acumula la suciedad, crecen las malas hierbas y proliferan las deficiencias y los desperfectos a lo largo y ancho de las instalaciones a causa del nulo mantenimiento que reciben".

Oliva ha recordado que ya en marzo desde IU se alertó de la "ausencia de actividad y del preocupante deterioro de este centro", donde "no hace mucho practicaban deporte diferentes clubes de fútbol del barrio, que finalmente tuvieron que marcharse al no poder seguir entrenándose ni disputar partidos en un terreno que no reunía ya las mínimas condiciones para ello y que hoy se ha convertido un auténtico patatal".

"Sea como fuere, la realidad es que, tres meses después de aquella visita de la concejala, nos encontramos que no sólo no se han solucionado los problemas que denunciábamos, sino que éstos han ido más", añade.

Desde Adelante se advierte, además, de que los responsables de la empresa concesionaria de la instalación "se lavan las manos" ante lo que está sucediendo e incluso señalan que "si el IMD no cumple con sus obligaciones recogidas en el contrato, ellos tampoco tienen por qué hacerlo". Una situación que, en palabras de Oliva, "no se puede seguir consintiendo". De ahí que la coalición de izquierdas tenga previsto pedir explicaciones sobre este tema al delegado de Deportes, David Guevara, en el primer consejo de gobierno del organismo autónomo que se celebre este mandato.

"Estas son las consecuencias de concebir el deporte de base como un mero negocio y no como un derecho de la población y un factor de cohesión social", ha remarcado la edil de Adelante. Y es que, a su juicio, la problemática que atraviesa el Centro Deportivo Bermejales II vuelve a evidenciar el "fracaso del modelo privatizador que el PP impuso en su momento y que el PSOE ha continuado sin rechistar".

Por todo ello, desde Adelante se considera que "ya es hora" de que el IMD abra un proceso de participación ciudadana y diálogo con las entidades y clubes deportivos sin ánimo de lucro de la capital para acordar, "de una vez por todas, el modo de gestionar conjuntamente las instalaciones básicas municipales de Sevilla como, por otro lado, se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento en reiteradas ocasiones".