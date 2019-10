Archivan la causa contra seis policías acusados de robar 17.000 euros a una presunta contrabandista en Sevilla

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, la magistrada María Elvira Alberola, ha archivado la causa contra seis agentes de la Policía Nacional acusados de robar más de 17.000 euros a una presunta contrabandista al no haber quedado debidamente justificado la perpetración de dicho delito.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que la causa se instruye en virtud de una denuncia de Iona T. en la que manifestaba como el 19 de mayo de 2015, en su local situado en la Ronda Pío XII de Sevilla capital, agentes de paisanos y uniformados "que afirman estaban buscando tabaco de contrabando" sustrajeron del establecimiento la cantidad de 17.350 señalado asimismo como a su marido le pidieron 5.000 euros "que entregaron para no volver más".

Ante esta situación, la juez indica que "no queda acreditado" que uno de los agentes investigados solicitara dinero al marido de la denunciante, Florinel M., "pues si bien así lo afirman estos, el investigado J.M.P.G. niega que negociara con ese para que le entregara 5.000 euros", y si bien admite, lo que "reflejan" en las cámaras, como se introduce una bolsa verde con dinero en el bolsillo del pantalón.

Continuando esa línea, la magistrada expone que J.M.P.G. afirma que, tras salir del establecimiento, entrega esa bolsa dinero a Florinel, algo que atestiguan los investigados J.A.C., E.M.C. y J.M.M.V., quienes afirman que en la denunciante y su esposo concurre "un móvil espurio para evitar con la denuncia futuras investigaciones policiales en el recinto que regente", algo que también contempla el escrito del Ministerio Público quien pedía el sobreseimiento de la causa.

Así, la sustracción de los 17.350 euros "no resulta acreditado" pues por un lado "si bien se observa en las cámaras como los agentes investigados hacen un recuento de dinero en el establecimiento", fruto de una intervención contra el contrabando de tabaco, "no se observa", sin embargo, "que los agentes hubieran sacado la bolsa con dinero del establecimiento".

La juez añade que esa bolsa, "como refleja la grabación de las cámaras de seguridad", es colocado "encima" del mostrador para luego ser "introducida en unas dependencias del establecimiento donde no existen cámaras". Segundos después, continua el auto, se ve como un agente saca una bolsa que Iona "vuelve a meter en dependencias no visibles del establecimiento" y, posteriormente, se ven como los agentes sacan del establecimiento un bolsa que parece voluminosa "y en la que no es posible apreciar su contenido y la existencia del dinero".

Con todo, resulta "fundamental" para la magistrada imágenes de unas horas más tardes "que no fueron aportadas por la denunciante" en la que se observa a una tercera persona hablando con Florinel y como ésta se guarda "una importante cantidad de dinero, en concreto dos fajos de dinero donde se observa varios billetes de 50 euros".

Estas imágenes, tal y como ha adelantado 'Diario de Sevilla', introduce "una importante duda" sobre que los agentes, defendidos en esta causa por el letrado Simón Fernández, sustrajeran tal dinero lo que conlleva "al sobreseimiento de la causa", concluye la juez.

ACUSADOS DE CONTRABANDO

De otra parte, la Fiscalía Provincial de Sevilla ha acusado tanto a Florinel como a Ioana junto a otras seis personas investigadas de un delito de contrabando.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 100.000 euros para Florinel y para la denunciante del supuesto robo de los policías, Iona, solicita una pena tres años y seis meses de cárcel y una multa de 60.000 euros.