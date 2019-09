13 de septiembre de 2019

Beltrán Pérez avisa de "insalubridad" en el Juncal y el Plantinar por la suciedad y la "proliferación de ratas"

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha visitado el barrio del Juncal y el Plantinar, donde ha advertido de situaciones de "insalubridad" por la falta de limpieza y la "proliferación de ratas", extremo que ha reprochado al Gobierno local del socialista Juan Espadas, en demanda de "una actuación conjunta y coordinada de los servicios municipales" en esta zona de la ciudad.

Según expone el PP en un comunicado, en este barrio, desde hace meses, los vecinos "denuncian el abandono generalizado que sufren", aludiendo a "problemas de limpieza, seguridad, podas o falta de mantenimiento de zonas verdes", así como la necesidad de realizar actuaciones urgentes de desratización, desinfección y desinsectación ante "la proliferación de ratas". "Hay calles donde la insalubridad es más que evidente y plazas como la Juncal, donde en los últimos meses se ha incrementado el robo en comercios", ha agregado el portavoz popular.

Así, Beltrán Pérez ha criticado que en esta zona "no se baldee con frecuencia, que no limpien los contenedores ni papeleras, que falten papeleras, que haya suciedad incrustada en el suelo, que haya zonas por las que no se pueda ni andar porque el suelo está pegajoso o que haya malos olores", situaciones que "se repiten en todos los barrios por la incapacidad del alcalde".

En este sentido, ha expuesto que el PP defenderá en el próximo pleno una propuesta en demanda de la reorganización de los servicios de Lipasam "ante los elevados índices de suciedad, ya que el caos de la limpieza se ha convertido en un mal endémico para la ciudad".

"Los vecinos de La Juncal y Plantinar han mostrado su desesperación e indignación por esta situación que llevan sufriendo desde hace más de dos años por la inacción de Espadas, que no escucha ni atiende las demandas de los vecinos de Sevilla, sean del barrio que sean", se ha quejado el portavoz del PP, avisando de "ratas por todo el barrio, por la Ronda del Tamarguillo, el centro de salud y viviendas, debido a la suciedad, ya que no se limpian los solares del entorno". "Además, hay personas sin hogar durmiendo entre setos", ha protestado.

Así, ha opinado que "se requiere cuanto una actuación conjunta y coordinada de los servicios municipales para revertir la situación de suciedad, dejadez y abandono que presenta este barrio, al igual que ocurre en otras zonas de Sevilla, por la inacción y dejadez del gobierno de Espadas". "Se le acabaron las excusas. Ahora le toca cumplir con los sevillanos y asumir su responsabilidad. Un alcalde que no asume su papel y disfraza su incapacidad no es un buen alcalde", ha aseverado, defendiendo

"Nuestra labor de oposición es ser útil a los vecinos, servir a los sevillanos, criticar y poner de manifiesto los errores del Gobierno municipal", ha destacado Pérez, comprometiéndose a "luchar para que los vecinos vivan en condiciones de salubridad, ya que lo que está ocurriendo es una auténtica vergüenza".