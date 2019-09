Beltrán Pérez condena los destrozos en la cruz del arquillo y lamenta que "no funcionase" la video vigilancia

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha condenado este martes los daños perpetrados en la Cruz de la Inquisición del arquillo de la Casa Consistorial, hechos por los que se busca a una mujer como presunta autora de los mismos.

"Este acto es inadmisible y este tipo de atentados al patrimonio deben cesar y espero que caiga en sus responsables todo el peso de la ley", Beltrán Pérez, cuya formación lamenta que "no hayan funcionado las cámaras de seguridad del propio Consistorio, lo que deja vendido al edificio, a su patrimonio y a la seguridad de los sevillanos".

"Un gobierno que es incapaz de proteger el propio Ayuntamiento cómo va a ser capaz de garantizar la seguridad de la ciudad", pregunta Pérez retóricamente.

En este sentido, el Partido Popular preguntará por el sistema de video vigilancia de la casa Consistorial y los motivos por lo que algunas de sus cámaras se encuentran "fuera de servicio, dejando desprotegido al edificio". "Es doloroso que nos tengamos que enterar que las cámaras no funcionan después de un episodio como el que ha tenido lugar esta noche. A saber cuántas cosas más nos esconde este gobierno y que no salen a la luz hasta que no pasa algo que lo destapa", concluye.