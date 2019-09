20 de septiembre de 2019

Beltrán Pérez ve "estancamiento y marketing" en los primeros 100 días del mandato y avisa de la "cuenta atrás"

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha advertido este viernes de que los primeros cien días del actual mandato se traducen en "un serio estancamiento" en el que "se ha potenciado el marketing en detrimento de la gestión", lo que le ha llevado a avisar que ya ha comenzado "la cuenta atrás para cumplir con todo lo que ha prometido" el socialista Juan Espadas, al que ha recordado de nuevo su idea de no aspirar a un tercer mandato.

En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha manifestado que pese a sus promesas de "revolución en la gestión municipal", el alcalde, Juan Espadas, "no asume su responsabilidad y echa la culpa de los problemas al resto", recordando una vez más la idea del alcalde de no aspirar a un tercer mandato. "La cuenta atrás para cumplir con lo que ha prometido ya está en marcha. Ya son tres años y nueve meses lo que resta para finalizar el mandato y, si hoy no se han creado las estructuras, ni los procedimientos, ni las normativas ni los programas, nada de lo que anunció se va a poder cumplir", ha enfatizado, considerando que el "globo" electoral de Espadas se está "desinflando" cuando el mandato sólo acaba de comenzar.

A tal efecto, ha recordado el cese de la concejal socialista Encarnación Aguilar como responsable de la Delegación de Bienestar Social al poco de su nombramiento, la situación del Consorcio de Turismo aún "en vías de disolución" mientras la nueva Agencia de Turismo de Sevilla "no funciona" todavía, los problemas de limpieza que han despertado toda una controversia sin que esté aún en marcha la "reorganización de Lipasam" anunciada recientemente, para la cual se realizará una prueba piloto, o el aumento del 10,5 por ciento de las infracciones penales en la ciudad que reflejan las estadísticas del Ministerio de Interior.

LAS "POSIBILIDADES" DE ESPADAS

A continuación, ha lamentado la falta de un presupuesto municipal actualizado y la consecuente "incertidumbre fiscal y financiera" que tal aspecto genera.

Respecto a los nuevos presupuestos, y en un contexto en el que rige el presupuesto prorrogado de 2018 al no haber mediado acuerdo político respecto al proyecto presupuestario de 2019, Beltrán Pérez ha recordado que "Espadas ha tenido la posibilidad de constituir un gobierno de mayorías para que hoy supiésemos cuales son los presupuestos", en alusión a sus opciones de gobierno de coalición.

En ese sentido, ha adelantado que "el PP no estará en el engaño anual de los presupuestos de Espadas, que acaban hechos unos presupuestos Frankenstein con más de 300 enmiendas contradictorias entre sí de todos los grupos políticos", para que después "no se cumpla ninguno de los compromisos y ninguna de las partidas con las que supuestamente contenta el PSOE a los grupos políticos". "Estamos hartos de ese juego", ha aseverado, recriminando a Espadas que haya dejado sin ejecutar "150 millones" de euros del último presupuesto.

Volviendo a su balance, Beltrán Pérez ha recordado que la ciudad sigue esperando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y sufre un "retroceso en políticas de movilidad eléctrica como la eliminación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos, los retrasos en Tussam o el deterioro de los carriles bici".

"PARÁLISIS" EN LAS LICENCIAS

Igualmente, ha reprochado al alcalde una "pésima gestión" de las zonas verdes y demoras en la integración de las competencias de medio ambiente en la Gerencia de Urbanismo, extremo que según el Gobierno local depende de un acuerdo laboral con la plantilla afectada, pero que según Beltrán Pérez se traduce directamente en una "parálisis en la concesión de licencias".

También ha avisado de que lejos de promover el PSOE la modernización del Ayuntamiento, el mismo sigue sujeto a "procedimientos administrativos desfasados por una falta de digitalización" de los mismos, así como de un "atasco en las tramitaciones" y la situación de Sevilla "a la cola de las grandes ciudades en la creación de empleo".

"En resumen, no ha habido grandes avances, se ha producido un serio estancamiento y se ha potenciado el marketing en detrimento de la gestión", ha concluido.