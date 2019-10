CCOO lamenta los "graves problemas" que el masivo tránsito de turistas genera en el Rectorado de la Hispalense

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en la Universidad de Sevilla (US) denuncia que el masivo tránsito de turistas que soporta diariamente el Rectorado supone para quienes estudian y trabajan "graves problemas de seguridad, agotamiento de recursos y convivencia", y

reclama la constitución de una mesa con todas las partes implicadas para que se adopten las medidas oportunas.

Así, en un comunicado señala que atraídos por el valor histórico del edificio, numerosos grupos de al menos 50 personas cada uno acceden sin control y utilizan recursos como los baños o la cafetería, destinados exclusivamente a los estudiantes y al personal de la Universidad.

"Llegan ante el reclamo de portales como Tripadvisor, donde se anuncia el económico menú del comedor (que está bonificado para el alumnado con menos recursos), y colapsan baños que deben estar totalmente disponibles para los estudiantes a la hora de los intercambios de clase. Las compañeras de limpieza están hartas porque la suciedad se multiplica sin que existan refuerzos", señala

la responsable de la sección sindical de CCOO en el personal docente e investigador (PDI) de la US, Teresa López Soto.

Además, el sindicato señala que la inseguridad que se genera también "es grave" ya que "los guardias de las puertas no dan abasto a controlar todas las entradas, y este trasiego constante de turistas atrae, además, a carteristas y descuideros", toda vez que añade que "tampoco se puede impartir clase con normalidad, pues estos grupos interrumpen la docencia al irrumpir en las aulas y accediendo incluso a despachos y laboratorios".

"La US no parece ajena al efecto de la gentrificación. Esta no solo imposibilita el derecho a la vivienda y acaba con la vida social y cultural de los barrios, sino que menosprecia la actividad de una de sus instituciones más importantes", lamenta Teresa López Soto. No en vano, el Rectorado "es un centro de estudio y de trabajo y, por tanto, su principal actividad debe ser esa, creando un entorno de estudio, docencia e investigación adecuado", añade.

En este sentido, para CCOO "toda visita debe ser reservada y totalmente fuera del horario laboral, tal y como se hace en otros edificios históricos como el Ayuntamiento de Sevilla o el Parlamento de Andalucía".

El sindicato ha recordado que el asunto "ya se denunció ante el rector por escrito el pasado 13 de septiembre, sin que haya habido una respuesta al respecto". Por eso, reclama la constitución de

una mesa en la que se sienten todas las partes implicadas y "se pueda lograr una solución de un problema de graves consecuencias en seguridad, agotamiento de recursos y convivencia".