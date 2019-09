11 de septiembre de 2019

Cine negro, comedia, animación y distopías, en el avance de programación de la Sección Oficial del SEFF de Sevilla

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

'It must be heaven', 'Sinónimos', 'Dios existe, su nombre es Petrunya', 'La Gomera', 'Sibyl', 'Atlantis' y 'La famosa invasión de los osos en Sicilia' son las siete películas de la Sección Oficial de la 16 edición del Festival de Sevilla.

Cine negro, fantástico, comedia, animación y distopías se citan en estas primeras siete películas del Festival, títulos que vienen de triunfar en los mejores certámenes del mundo y que convocarán en Sevilla a cineastas como Elia Suleiman, Nadav Lapid, Teona Strugar Mitevska, Corneliu Porumboiu, Justine Triet, Valentyn Vasyanovych y Lorenzo Mattotti, indica el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El Festival, que ya anunció que lo nuevo de Sorogoyen, 'Madre' (uno de los estrenos más esperados del año y cuya protagonista, Marta Nieto, acaba de recibir el Premio a la Mejor Actriz en Venecia), inauguraría la edición, apuesta con estos nuevos títulos a concurso por un cine enérgico y sorprendente que logra despojarse de sus adjetivos tradicionales.

El director del Festival, José Luis Cienfuegos, garantiza que la Sección Oficial funciona como "una invitación a que los públicos acudan a la sala a disfrutar de una experiencia colectiva y enriquecedora". Además, señala, esta 16 edición viene a desterrar las etiquetas asociadas a la producción europea.

"Hemos seleccionado películas que remiten a una gran variedad de temáticas y estilos. Que pueden conmovernos, hacernos reír, impactarnos y, sobre todo, lograr que disfrutemos en la sala", ejemplifica Cienfuegos, y añade que "es en su variedad y frescura donde encontramos la mejor manera de definir al cine europeo actual. Estas siete películas, junto con las que anunciaremos próximamente, son la prueba de ello".

SIETE TÍTULOS SIN ETIQUETAS

Nombre mimado en Cannes, Elia Suleiman ('Intervención divina') presentará en el Festival de Sevilla 'It must be heaven', historia en clave de comedia en la que él mismo se embarca en un periplo de París a Nueva York a la caza de financiación para su próxima película. Un viaje de encuentros que coquetean con el absurdo, como el que se produce entre el director y el actor Gael García Bernal. En la cinta, que recibió una de las mayores ovaciones en Cannes y la Mención Especial del Jurado, presidido por Juliette Binoche, el cineasta regresa su fijación hacia la imagen por encima de la palabra.

También elige París como escenario la ganadora del Oso de Oro en la Berlinale, 'Sinónimos', de Nadav Lapid ('Policía en Israel'). En esta ocasión, el director, anteriormente premiado con el Giraldillo de Plata en Sevilla por 'La profesora de parvulario', reflexiona sobre la búsqueda de un lugar en el mundo a través de la peripecia de Yoav, un israelí que renace con lo puesto a una nueva vida en la que decide renegar de sus raíces hebreas.

Con 'Dios existe, su nombre es Petrunya' el espectador viajará a un pueblo de Los Balcanes, donde un sacerdote heterodoxo arroja una cruz al río: el hombre que sea capaz de encontrarla, tendrá suerte todo el año. Solo que la afortunada, para enfado de sus competidores, es una treintañera con estudios superiores y en paro. Rebeldía contra la tradición en lo último de Teona Strugar Mitevska, otra habitual de la Berlinale, donde compitió por el Oso de Oro con este largometraje, uno de los más celebrados de la edición, y que firma aquí una historia valiente y revolucionaria que también fue finalista de los Premios Lux del Parlamento Europeo.

Y el cine de género tiene cabida en la Sección Oficial del Festival de Sevilla de la mano de Corneliu Porumboiu ('El tesoro'). El cineasta rumano estrenará 'La Gomera', un relato noir en el que resuenan ecos de Hitchcock y Kaurismäki y que sigue la historia de un policía corrupto que viaja a la isla española para aprender el silbo canario, un lenguaje que utilizará para comunicarse con la mafia. Este insólito punto de partida le sirve al director para urdir una trama trepidante de dinero, tráfico de drogas y traiciones. Una ingeniosa película que, además, representará a su país en los Oscar.

De la francesa Justine Triet ('Los casos de Victoria', 'La batalla de Solferino') se exhibirá 'Sibyl', sobre una psicoanalista que regresa a su vocación primera, la escritura. Adèle Exarchopoulos (protagonista de 'La vida de Adèle') interpreta a una actriz desesperada cuya vida es, a ojos de la terapeuta, maná para la literatura, razón suficiente para que se decida a tratarla. Estamos ante una película cinéfila que afrancesa al mejor Woody Allen, invoca a 'Eva al desnudo' y se recrea en 'Stromboli'. El encuentro entre estas dos mujeres pone a circular en pantalla cuestiones como los enredos sentimentales, la psicología, la ficción y el cine.

Recién llegada de su triunfo en Venecia, donde se ha alzado con el premio a la Mejor Película de la Sección Orizzonti, llega la distópica 'Atlantis', de Valentyn Vasyanovych, el responsable de la fotografía de la magnífica 'The Tribe'. La trama transcurre en un futuro cercano en el que una Ucrania devastada y sin recursos ecológicos debe reconstruirse después de una guerra con Rusia. La situación puede remitir a Chernóbil pero acaba emparentándose con los terrores de '1984'.

Finalmente, la Sección Oficial del Festival vuelve a apostar por una cinta de animación. Se trata de 'La famosa invasión de los osos en Sicilia', el debut como cineasta del maestro de la ilustración y el cómic Lorenzo Mattotti, ganador de un Premio Eisner y portadista de publicaciones como 'The New Yorker'. El dibujo impresionista que ha marcado su carrera adquiere movimiento en este relato sobre la apropiación cultural y la colonización, basado en una historia escrita por el novelista y periodista Dino Buzzati ('El desierto de los tártaros') en 1945, con los fantasmas de la II Guerra Mundial aún presentes.

Buena parte de los directores e intérpretes de estas siete películas estará en Sevilla del 8 al 16 de noviembre. En este sentido, la cita vuelve a presentarse como el mayor punto de encuentro del cine europeo y un gran muestrario de la estimulante diversidad que caracteriza la producción de los últimos años. En las próximas semanas, el Festival anunciará el resto de su programación.