4 de septiembre de 2019

Ciudadanos advierte de la "parálisis" de Sevilla por la "falta" de nombramientos en el gobierno municipal

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha advertido este miércoles de la "parálisis" a la que está "sometida" la ciudad por parte del gobierno socialista de Juan Espadas, que está "retrasando sin motivo alguno el nombramiento de los cargos directivos" del Consistorio.

En un comunicado, ha indicado que esta "dejadez" en la configuración de la estructura de gobierno está provocando "un escenario de interinidad en los servicios municipales", que ven "limitada su capacidad de gestión" por "la falta de una administración ejecutiva que resuelva los problemas de los sevillanos".

Pimentel ha asegurado que esta "ralentización" demuestra que Espadas "no tiene un plan para Sevilla" y que su gestión se limita a "proponer cosas que luego es incapaz de cumplir". Por ello, ha lamentado que "tras cien días de gobierno aún no se ha nombrado a un tercio de los coordinadores generales", una figura que, a la vista del "escaso interés" del alcalde en su configuración, "solo sirve para engordar la administración y no para resolver los problemas de la ciudad".

Además, asegura que también existe "casi un 20 por ciento de vacantes" en los cargos de las direcciones generales. "Todo esto implica una merma en la eficacia y eficiencia del Ayuntamiento", ha indicado.

Así, detalla que el área de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura aún no se han nombrado al coordinador general ni a los responsables de sus unidades administrativas. En el caso del área de Gobernación y Fiestas Mayores todavía están vacantes los cargos de coordinador general y de director de Tráfico y Transportes, a pesar de "los graves problemas de movilidad que acumula la ciudad".

El líder de Cs en el Consistorio también ha alertado de la falta de un responsable del Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS), órgano del que depende "la tan anunciada modernización digital de los servicios municipales", y de la falta del director general de Educación, "un servicio que a pocos días de que empieza el curso funciona a medio gas".

Asimismo, ha lamentado que un tercio de los distritos carece de director general, "el principal responsable del impulso de los barrios". En concreto, este "desgobierno" afecta a los distritos Sur, Norte, Bellavista- La Palmera y Casco Antiguo, lo que representa "a más del 35 por ciento de los sevillanos".

En este contexto, Pimentel ha lamentado que "el alcalde se haya olvidado de gobernar" y haya comenzado su segundo mandato "sin poner en marcha la estructura necesaria que resuelva los problemas de la ciudad".