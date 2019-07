Ciudadanos muestra su apoyo a la mujer agredida en Gelves (Sevilla) y anima a denunciar la violencia machista

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Gelves (Sevilla) y portavoz de la formación naranja en la Diputación de Sevilla, Carmen Santa María, ha mostrado su apoyo a la mujer agredida presuntamente a manos de su pareja en la localidad, manifestando que "es importantísimo que no sólo las víctimas, sino que cualquier persona que conozca un caso de violencia machista lo denuncie".

Tal como informa Cs en un comunicado, Santa María, que ha acudido este lunes a la concentración de repulsa convocada en la localidad, ha señalado que confía en el equipo médico que está atendiendo a la joven y espera que esta sea "fuerte y pueda recuperarse de esta agresión, para volver pronto con su hijo", manifestándole todo su apoyo.

En este marco, la diputada provincial de Cs ha valorado la campaña presentada este lunes por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Gobierno de la Junta de Andalucía, orientada a "sensibilizar a los andaluces contra la violencia machista que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres", que tiene un coste de 1,2 millones de euros financiados con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género correspondiente a 2018.

Ha apuntado que se trata de "una campaña diferente", destacando Santa María que "la protagonizan una serie de mujeres valientes que un día decidieron denunciar y salieron del infierno de la violencia machista" y ellas "son el mejor ejemplo para decir a todas aquellas que la sufren que pueden salir adelante". Además, la diputada de Cs ha subrayado que se trata de "concienciar a las víctimas y sobre todo a familiares, amigos y a la sociedad en general de que es trabajo de todos" luchar contra esta lacra.

La portavoz también ha valorado la "apuesta firme del Gobierno andaluz del cambio contra la violencia machista", recordando que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 aprobado "ha incrementado en 400.000 euros el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer y se han aumentado las partidas para crear la mayor Red Europea de Centro de Información a la Mujer en todo el territorio andaluz, especialmente en el ámbito rural, donde se concentra la tercera parte de los asesinatos machistas".

"En Ciudadanos se dijo que no se daría un paso atrás y, no sólo no se ha hecho, sino que se sigue avanzando en las políticas contra este problema que afecta a todos", ha concluido Santa María.