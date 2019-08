30 de agosto de 2019

El Consistorio formaliza su denuncia contra Magrudis, ordena su "clausura permanente" y ve "desleal" a la Junta

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, ha informado este viernes de que esta jornada ha formalizado ante la Fiscalía su anunciada denuncia contra la empresa Magrudis, de cuya carne mechada parte el brote de listeriosis que contabiliza hasta ahora la muerte de tres personas afectadas, por indicios de un posible delito contra la salud pública.

En la denuncia, según precisa el Ayuntamiento, se ponen en conocimiento del Ministerio Fiscal "indicios suficientes que acreditan que la empresa no ha facilitado a las administraciones toda la información necesaria para atender la alerta sanitaria y ha ocultado listados de distribución y comercialización necesarios para la investigación". En paralelo, el Ayuntamiento está tramitando expedientes por las irregularidades administrativas detectadas en relación con los permisos municipales necesarios para el desarrollo de la actividad y se sigue avanzando, en el marco de las competencias municipales, en la investigación con el análisis de las muestras en el Laboratorio municipal y en la prueba del funcionamiento del horno, que se ha realizado este mismo viernes.

En la denuncia se constata que el 14 de agosto la inspectora veterinaria municipal se personó en la empresa Magrudis, realizó una inspección y acordó la inmovilización de la carne mechada y la paralización de toda la línea de producción, una medida cautelar que se ratificó el día 16 y se amplió a toda la actividad por declaración del área de Consumo el día 19 de agosto. "Un día después lo hizo la Junta de Andalucía", administración que defiende que el 14 de agosto ordenó ya a la empresa que paralizase la producción y distribución de su carne mechada y al día siguiente informó a la Agencia Española de Salud Alimentaria.

"Ese día, el 20 de agosto, la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía remite oficialmente al Servicio de Consumo del Ayuntamiento un oficio en el que se da a conocer que es necesario ampliar la prohibición de fabricación, comercialización y venta de una relación de productos de Magrudis. En esta notificación, la Consejería de Salud traslada al Ayuntamiento que debe solicitar de forma urgente a la empresa la relación de los productos y su distribución al menos desde el 1 de mayo de 2019", detalla el Consistorio, exponiendo que los inspectores de Consumo preguntaron expresamente al gerente por esa lista de productos y el responsable de Magrudis "comunicó que los chorizos" reflejados en la lista inicial fueron "una prueba que no resultó", por lo que se "dejó" de hacer el producto y "no había distribución reciente", toda vez que el Gobierno andaluz de PP y Cs está recriminando al Ayuntamiento que no comunicase la situación de los chorizos.

"El empresario facilitó un listado de distribución de productos que fue remitido a la Junta de Andalucía. Una vez iniciada la tarea de inspección y el procesado de la información, se constató que aparecieron unidades de chorizo en establecimientos, situación que el empresario había negado a pesar del requerimiento de que entregara un listado completo de todos los productos. Cuando fue consultado al respecto, el empresario volvió a negar que ese producto estuviera en distribución y afirmó que se trata de una producción antigua", explica el Ayuntamiento respecto a las acusaciones vertidas en su contra por el PP y la Junta de Andalucía.

Según el Ayuntamiento, "el día 28 de agosto, el gerente de la empresa, ante la evidencia de que sí había comercialización de este producto, entregó dos listados de distribución, uno de dulce y uno de picante", siendo constatada una factura del 27 de agosto de un comercio con morcilla de hígado. Por último, la denuncia incorpora la aparición en un negocio de la ciudad de un listado de productos que podría "distribuir Magrudis o incluso elaborarlos en sede diferente" entre establecimientos y cuya comercialización había sido ocultada.

Todos estos hechos han sido incorporados en la denuncia y abordados en la comisión técnica de trabajo conjunto con la Junta de Andalucía, en la que "se ha compartido la información" que la inspección autonómica y la municipal tienen al respecto a esta lista de distribución y se ha acordado iniciar una investigación en torno a estos productos que, según los primeros indicios, podrían producirse por otras empresas y posteriormente ser comercializados por Magrudis", pues "en ningún caso han aparecido en las listas de distribución facilitadas por la empresa".

"En cualquier caso, no hay indicios de que pueda existir contaminación en ninguno de estos productos. De momento, el laboratorio municipal ha analizado más de un centenar de muestras de productos y superficies tomadas los días, que en su mayor parte cuentan ya con resultados definitivos. De momento, se ha constatado que en las superficies y los otros productos distribuidos por Comercial Martínez León no hay rastro de contaminación por listeria monocytogenes, salvo, como ya se ha comunicado, en la carne mechada fabricada por Magrudis".

En cuanto a los análisis de Magrudis, han dado ya negativo la mayor parte de las muestras tomadas de superficies, productos y objetos para la elaboración de la carne mechada. Sólo han dado positivo la carne mechada, el lomo al pimentón y el lomo al jerez, así como el carro de horneado. A esto hay que añadir que la muestra de crema de carne mechada que durante semanas ha aparecido como dudosa se ha confirmado este viernes su positivo, situación que "ha sido ya comunicada a la Junta de Andalucía, aunque este producto se encuentra retirado de los mercados e incluido en alerta sanitaria".

En los próximos días, según el Ayuntamiento, se conocerán los resultados restantes de las pruebas realizadas que se cotejarán con los existentes en otros informes como los elaborados por la propia Magrudis al día siguiente de la inspección del Ayuntamiento que dieron positivo en elementos como las mechadoras. Al mismo tiempo, se conocerán los resultados de la prueba de funcionamiento del horno para comprobar si se alcanzaba la temperatura adecuada y si los productos permanecían el tiempo necesario en su interior para alcanzar la temperatura necesaria para evitar cualquier contaminación por listeria monocytogenes.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha ordenado este viernes la "clausura permanente de la actividad de Magrudis", que quedará precintada, así como la cámara frigorífica en la que se han almacenado bajo la supervisión de inspectores de consumo los productos devueltos por los distribuidores durante los últimos días.

El gobierno municipal defiende así el trabajo que están realizando desde la crisis alimentaria toda la plantilla de los servicios afectados, así como la profesionalidad de los técnicos del Ayuntamiento ante las "críticas desleales, irresponsables y desproporcionadas" del portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, y del consejero de Salud, Jesús Aguirre".

No obstante, mantiene su compromiso con "la colaboración, la coordinación y el trabajo conjunto en defensa del interés general, motivo por el que este viernes se han mantenido distintas reuniones de coordinación". "En todas ellas, el Ayuntamiento ha trasladado a la Junta de Andalucía su "malestar por una actitud irresponsable de la Junta que está obstaculizando y dificultando el trabajo de los técnicos y de los profesionales en una situación de alerta sanitaria".