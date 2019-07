11 de julio de 2019

El coro del colegio internacional Yago School, de Sevilla, le canta al Papa Francisco en el Vaticano

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coro del colegio internacional sevillano Yago School ha llevado a cabo diversas actuaciones en la ciudad de Roma, entre las que se cuenta con una participación en la misa que Su Santidad el Papa Francisco celebró en el Vaticano con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo. El colegio internacional recibió el agradecimiento público por parte del Santo Padre.

Así, un total de 81 alumnos integrantes del coro Yago School, acompañados de sus padres y profesores, viajaron a Roma para participar en diversas actuaciones. En total, la representación alcanzó a 300 personas vinculadas al centro.

Tres fueron las actuaciones destacadas de estos alumnos. La primera, en la misa privada que el Cardenal Angelo Comastri, Arcipreste de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano y Vicario General del Estado Vaticano, les ofreció en la Basílica de San Pedro. El coro de este colegio internacional sevillano está dirigido por John Durant, prestigioso director, compositor y arreglista orquestal que interpretó temas litúrgicos acompañados al órgano por Auxiliadora C. Caballero.

Ese mismo día por la noche, los niños del 'The Yago School Choir' protagonizaron un concierto abierto al público en la Iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma y, el sábado 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, fueron invitados a participar en la misa oficiada por su Santidad el Papa Francisco, donde se ordenaron más de una treintena de arzobispos metropolitanos.

Una vez concluida la ceremonia salieron a rezar el Ángelus a la plaza de San Pedro. Tras las oraciones, su Santidad saludó públicamente al "colegio Yago School y a los niños de su magnífico coro" que le cantaron una de las sevillanas del colegio acompañados por Rafa Almarcha, director del estudio profesional de grabación del colegio y líder del grupo Siempre Así.

Según han indicado desde el colegio, "muchas son las participaciones musicales que el coro de Yago School lleva en su vida", pero, sin duda alguna, "la magnitud y emoción de esta última sobrepasa las expectativas que los padres de estos niños y ellos mismos tenían cuando sus hijos decidieron formar parte de la escolanía del colegio".

MÚSICA COMO PILAR

La música es uno de los pilares esenciales del proyecto educativo de este colegio internacional sevillano y una de las áreas esenciales del desarrollo integral de todos sus alumnos. Desde los comienzos de la pedagogía moderna, son muchos pedagogos y psicólogos los que insisten en la importancia de la música y en su inclusión en la educación lo antes posible.

Y es que los especialistas indican que la educación musical proporciona un desarrollo de ambos hemisferios cerebrales, por lo cual se aconseja la integración de dicha enseñanza en la educación básica. Es una herramienta que desarrolla multitud de destrezas en los niños y que tiene beneficios muy diversos en el aprendizaje del alumnado.

Por esto, desde sus inicios en 2010 Yago School apuesta decididamente por la educación musical y ofrece música y movimiento en la etapa de Infantil, empezando con la lectura convencional en Infantil de cinco años.

A partir de primero de Primaria y hasta tercero de Secundaria todos los alumnos tocan en los 32 pianos con los que cuentan las aulas de música de Yago School. El canto es también prioritario, trabajándolo diariamente y realizando varias actuaciones en directo durante el curso. Cuenta el colegio también con un estudio de grabación profesional que permite a su alumnado vivir experiencias musicales excepcionales, como la grabación de discos con músicos de primer nivel.

Cabe destacar que el Colegio presenta a un gran número de alumnos a los exámenes de la Abrsm (Associated Board of Royal Schools of Music, Asociación de Reales Conservatorios del Reino Unido) para lo que examinadores externos se desplazan al colegio durante el curso escolar, con unos resultados sorprendentes.

Desde su fundación, The Yago School Choir ha sido invitado a participar en diferentes ceremonias religiosas y civiles. También ha actuado en el Teatro de la Maestranza junto a la orquesta de cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en un concierto de Navidad, así como en multitud de conciertos, entre los que destaca el Sinfónico del grupo sevillano 'Siempre Así'.

El coro lo conforman más 120 alumnos que desarrollan sus capacidades auditivas y de canto, y que les permite llevar a cabo repertorios complejos y protagonizar conciertos profesionales.

Este evento constituye un extraordinario pistoletazo de salida de los muchos actos que el Colegio organizará el próximo curso con motivo del décimo aniversario de la fundación de Yago School.

THE YAGO SCHOOL CHOIR

El Coro del Colegio Yago School de Sevilla fue fundado por Rafa Almarcha, director musical y líder del grupo sevillano 'Siempre Así', la formación más destacada de la música popular andaluza a nivel nacional e internacional, con más de un millón de discos vendidos y más de 1.000 conciertos en su dilatada y exitosa carrera.

Con Rafa Almarcha, que forma parte del equipo de Yago School desde sus inicios, arrancó The Yago School Choir y comenzaron sus primeras participaciones en actos dentro y fuera del colegio, hasta que en 2014 tomaron su relevo como directores Enrique Cabello Pavón y Juan Manuel Busto Algarín, responsables también de la prestigiosa Escolanía de Los Palacios. Una etapa en la que el coro creció en formación, en su calidad y en la diversidad de su repertorio.

Fue con la llegada de John Richard Durant a la dirección en septiembre de 2017 cuando, en muy poco tiempo, The Yago School Choir comenzó un camino que lo ha convertido en un referente de éxitos musicales dentro de Sevilla y más allá. El colegio es internacional (IB) y bilingüe, y su coro actualmente cuenta con 120 miembros de edades comprendidas entre 8 y 15 años. La música constituye uno de los pilares de la educación dentro del colegio, junto con los estudios instrumentales, solfeo, canto en solitario y coral, que están integrados en la formación de todos los alumnos.