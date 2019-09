26 de septiembre de 2019

Diputación aprueba una moción de Vox sobre la Guardia Civil con críticas de Vox por "patriotismo de pacotilla"

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado con el respaldo del PSOE, el PP y Cs una moción de Vox sobre el 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil y los 30 años de la incorporación efectiva de la mujer a dicha institución, que ha contado con el voto contrario de Adelante, grupo que ha acusado a Vox de "patriotismo de pacotilla" y de promover "monsergas" en lugar de interesarse por los verdaderos "retos" de la Benemérita, mientras la formación de Abascal ha recriminado a la coalición de izquierdas que haya "politizado" el asunto.

El portavoz de Vox en la Diputación, Rafael Pablo García Ortiz, ha defendido esta moción exponiendo que dado que en mayo de este año se cumplieron 175 años de la creación de la Guardia Civil y tres décadas de la incorporación efectiva de la mujer al citado cuerpo, es "de justicia" reconocer ambos aspectos, alabando el "espíritu de sacrificio" de los agentes y el papel de las más de 5.500 mujeres del Instituto Armado como "claro ejemplo de la igualdad entre ambos géneros".

La moción, más en concreto, pide que la Diputación participe de modo "activo" en el Día de la Patrona de la Guardia Civil el 12 de octubre, con una alocución y una placa conmemorativa de los 30 años de la mujer en el Instituto Armado.

PSOE, PP y Cs han apoyado la propuesta, que no obstante ha encontrado el voto contrario del Grupo de Adelante. La diputada María Teresa Pablo ha señalado al respecto que la historia de la Guardia Civil tiene "páginas oscuras" como su papel de "brazo de la represión" del régimen dictatorial de Francisco Franco. Empero, ha reconocido que a día de hoy la Guardia Civil es una institución "modernizada que ejerce una inestimable labor, que no es otra cosa que el cumplimiento de su deber", avisando de que la incorporación de la mujer a dicho cuerpo "no ha sido gracias a Dios, sino gracias al movimiento feminista".

Pero sobre todo, María Teresa Pablo ha lamentado que Vox recurra al "patriotismo de pacotilla, monsergas" y "guiños engañosos", omitiendo los verdaderos "retos" que afronta la Guardia Civil, como la mejora de las condiciones laborales, la eliminación de situaciones de "precariedad" y que los agentes dejen de estar sujetos a la Justicia Militar. Del mismo modo, ha defendido la necesidad de reconocer la labor de otros efectivos de servicio público, como los bomberos, los médicos, los policías locales o los miembros de Protección Civil.

Rafael Pablo García, de su lado, ha lamentado el posicionamiento de Adelante, formación a la que ha acusado de intentar "politizar" un asunto que según ha dicho ha sido elevado a pleno simplemente porque se acerca el día de la Patrona de la Guardia Civil.