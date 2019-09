El equipo Solar Decathlon de la Universidad de Sevilla obtiene tres premios en la competición europea

11 de septiembre de 2019

El equipo Solar Decathlon de la US obtiene tres premios en la competición europea

SEVILLA, 11 Sep.

El equipo Solar Decathlon de la Universidad de Sevilla (US) ha concluido su participación en el concurso Solar Decathlon Europa 19 (SDEU19) con tres galardones. Dos de ellos son los primeros premios en las pruebas más relevantes a nivel científico: 'Condiciones de Confort' y 'Funcionamiento del Prototipo'. Además, han obtenido el tercer premio en la prueba de 'Sostenibilidad'.

El equipo Solar Decathlon de la US es el único del mundo que concurre simultáneamente a dos ediciones de dicha competición universitaria de hábitat sostenible, la más relevante a nivel mundial y que está auspiciada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, ha destacado la institución en una nota de prensa.

Esta participación se materializa mediante dos Proyectos de Investigación Internacionales de carácter institucional, canalizados a través de la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla, codirigidos por los profesores Rafael Herrera, Miguel Hernández y Jorge Roa (investigadores principales), y con la participación de otros investigadores de diversas áreas de conocimiento. Sin embargo, son los estudiantes (tanto de grado como de máster) quienes, bajo la denominación de decathletas, lideran y desarrollan las 10 pruebas que integran cada una de dichas competiciones.

En el concurso SDEU19, que ha concluido en Hungría a finales del mes de julio, la Universidad de Sevilla ha contado no sólo con miembros de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, sino que han estado presentes representantes de quince centros de todas las ramas del conocimiento.

El equipo de la Universidad de Sevilla estuvo apoyado, durante la fase final en Szentendre (Budapest), por el rector de la US, Miguel Ángel Castro. También estuvieron presentes el vicerrector de Transferencia del Conocimiento y director de FIUS, José Guadix, la vicerrectora de Estudiantes, Pastora Revuelta, y la de Ordenación Académica, Cristina Yanes, así como el director de la Escuela de Arquitectura, Francisco Montero.

Los buenos resultados del equipo de la US son más significativos si cabe si se tiene en cuenta la enorme diferencia de presupuesto con el resto de equipos participantes, motivada por el principio de sostenibilidad. Por otro lado, hay que destacar el valor de este tipo de experiencias, que no es otro que el aprendizaje mediante la resolución de problemas en proyectos: uno de los modos de enseñanza más reconocidos en la educación superior. El equipo Solar Decathlon de la US viene desarrollando este aprendizaje desde su pretérita participación en los Solar Decathlon Europa 2010 y 2012 y en el SD Latinoamérica de 2015.

En estos momentos, los decathletas del equipo Solar Decathlon-US, liderados por la estudiante Camila Vargas, se preparan para participar en el 'Solar Decathlon Latinoamérica & Caribe' (SDLac) con el proyecto 'Aura 3.0', cuya fase final se celebrará en Cali (Colombia), en diciembre de 2019.