30 de septiembre de 2019

Espadas plantea programas propios de empleo tras rechazar los de Junta por ser "inasumibles" los costes

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha informado de que el pasado lunes se mantuvo una reunión con la Consejería de Empleo para abordar la propuesta aprobada en el Pleno municipal en la que se pedía la modificación de los programas de empleo derivados del Fondo Social Europeo que se ejecutan con la Junta de Andalucía (Emplea Joven, +30 y +45) ya que actualmente "se ha desvirtuado y el Ayuntamiento ha de aportar para su desarrollo más del doble de lo que recibe".

A preguntas de los periodistas, tras presentar las novedades del Plan Municipal de la Vivienda, Espadas señala que el Ayuntamiento ha intentado "aportar hasta el final pero había que tomar una decisión" y finalmente se han rechazado los fondos provenientes de la Junta ante la magnitud de la aportación que había de realizar el Consistorio para recibir la subvención.

Espadas, que plantea la posibilidad de que el Consistorio realice un plan propio de empleo, explica que en el caso de Sevilla se recibían unos 13 millones y habría que poner 32 millones de las arcas municipales, por lo que se ha pedido a la Junta que modifique el diseño del plan o reduzca las cuantías a aportar por los ayuntamientos. Finalmente, Sevilla ha rechazado esa subvención, tal como señala ABC, siguiendo los pasos de otras ciudades como Málaga o Alcalá de Guadaíra (Sevilla), como recuerda el alcalde.

"Esperemos que la Junta resuelva esta situación en el próximo ejercicio presupuestario porque ya advertimos hace años de la situación", incide, apuntando a la realización de un programa de empleo propio más flexible. "El problema no comenzó con Sevilla. Se ha desvirtuado el programa inicial y no podemos pagar más de lo que recibimos porque si no iremos a un programa propio", sentencia.

LA SENTENCIA DEL TSJA

Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local aprobó ya en julio reducir su participación en esos programas y apostar por su reformulación al considerar insuficientes las cuantías asignadas en las subvenciones para hacer frente al coste de las contrataciones de acuerdo al convenio laboral del Ayuntamiento como exige la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En las anteriores ediciones de estos programas, el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con las secciones sindicales para excluir estos contratos temporales vinculados a programas específicos del convenio laboral municipal y abonar el Salario Mínimo Interprofesional. Así, la diferencia entre la aportación de la Junta a cada persona beneficiaria y esas retribuciones mínimas las abonaba el Ayuntamiento, así como todos los gastos de materiales y recursos complementarios.

Sin embargo, tras el recurso presentado por una sección sindical, una sentencia ha invalidado el acuerdo que se aplicaba en Sevilla y otras ciudades obligando, por tanto, a abonar por estos programas de empleo retribuciones de acuerdo con el convenio laboral del Ayuntamiento.

La diferencia, tal y como se ha indicado en varios informes a la Junta de Andalucía, es "completamente inasumible" por parte de la administración local. Así, para el pago del Salario Mínimo Interprofesional, el Ayuntamiento tendría que abonar en torno a un millón de euros para mantener los programas al completo durante 2019. Sin embargo, la cuantía al abonar retribuciones según convenio por parte del Ayuntamiento asciende a 18,4 millones de euros.