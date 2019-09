20 de septiembre de 2019

Muñoz lamenta la pérdida de espacio cultural con cine Alameda, mientras GMU estudia la licencia para un hotel

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha lamentado la "pérdida" de un espacio cultural de la ciudad como el Cine Alameda, por el que han pasado figuras como Sylvia Kristel y a Otto Preminger durante el Festival de Cine Europeo, ya que sus propietarios han pedido la licencia para su conversión en hotel, después de que una sentencia en 2011 y el cambio de calificación del suelo realizado en 2014, con el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP), permita la conversión en este sentido del citado espacio.

Muñoz, que ha acompañado al alcalde, Juan Espadas (PSOE), en el recorrido por la nueva pasarela peatonal y el centro comercial Lagoh en Palmas Altas, ha indicado a preguntas de los periodistas que Urbanismo, en su Servicio de Licencias, estudia el expediente presentado en los primeros días de septiembre y que rebajaría la edificabilidad existente del edificio con este proyecto, adelantado este viernes por varios medios de comunicación.

Recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) calificaba este cine, así como el Avenida y el Cervantes, como un suelo de interés público y social (SIPS) privado, lo que suponía mantener el uso vinculado a la cultura y al cine de esas propiedades privadas. Sin embargo, los propietarios recurrieron esa calificación que otorgaba el PGOU y, en una sentencia de 2011, los tribunales le dieron la razón.

Ello obligaba al Ayuntamiento a "expropiar o a cambiar la calificación", haciendo esto último el gobierno de Zoido en 2014 con la figura de centro histórico, una calificación que es compatible en dicha edificación con las unidades residenciales. Por tanto, Muñoz detalla que, tras la calificación, los propietarios han solicitado la licencia de obra cuando han entrado en contacto con un grupo inversor.

"La edificación del Cine Alameda no está protegida porque es bastante normal, por lo que la única manera de que no prospere su conversión en hotel es que, cuando pase por Patrimonio el proyecto o por el Servicio de Licencias, se pueda detectar alguna deficiencia por no adaptarse a los parámetros del PGOU", advierte.

El responsable de Cultura lamenta que el centro "pueda perder un cine clásico que quizás puede que desde su arquitectura no tenga interés, pero que está vinculado a la historia de la ciudad". Así, ha rememorado la imagen del Festival de Cine en esa sala, con Sylvia Kristel y Otto Preminger pasando la alfombra roja de esos cines". "Es una pena", incide.

Al respecto, señala que el gobierno local, "dentro de sus posibilidades", está intentando "contrarrestar esa pérdida de equipamiento en manos privadas" con espacios públicos que satisfagan la "demanda cultural creciente", como con el Espacio Santa Clara o la Iglesia de San Hermegildo, que será rehabilitada y que espera que en 2020 se pueda licitar, pero "no para venderla sino para que haya un gestor cultural que la explote".

En este marco, recuerda que el Cine Trajano, en un inmueble diseñado por Aníbal González, también privado, se ha conseguido, "tras tener conversaciones con el promotor, que tenga un futuro cultural y no acabe convertido en apartamentos turísticos o en hotel".

Pese a todo, ha instado a "no satanizar" los hoteles porque, "más allá del empleo o riqueza que generan, rehabilitan muchas veces el patrimonio en desuso". "Puedo tener mi opinión sobre si hay muchos o pocos o sobre si el crecimiento es exponencial o moderado, pero hay que ser consecuente con las reglas del juego de una economía de mercado", sentencia, incidiendo en que no le preocupa que la ciudad pueda crecer en hoteles de cuatro o cinco estrellas al implicar unos turistas de mayor poder adquisitivo.