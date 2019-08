28 de agosto de 2019

Pimentel critica la ejecución presupuestaria de Espadas y su "incapacidad" para gestionar el dinero de Sevilla

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha criticado este miércoles "la deficiente tramitación presupuestaria" del gobierno local que preside el socialista Juan Espadas y ha subrayado su "incapacidad para gestionar la ciudad", ya que, segúan ha indicado, ha provocado que "se queden sin ejecutar 150 millones de euros" de las cuentas de 2018.

Pimentel ha argumentado que "no hay política más antisocial que la de no ser capaz de ejecutar un presupuesto" y "son los sevillanos los que acaban pagando su falta de palabra". Asimismo, ha advertido de que "este escenario de incumplimientos del alcalde no es nuevo", ya que "durante el mandato anterior fue una constante año a año".

En un comunicado, ha lamentado que "la política del gobierno del PSOE siga siendo la de pedir préstamos para endeudar a los sevillanos en vez de ejecutar partidas que ya tiene presupuestadas" al mismo tiempo que, según ha proseguido, "ya pudo comprobarse en el Pleno extraordinario del pasado julio, cuando se aprobó un crédito "para pagar obras en los colegios a pesar de que en 2018 había 3,5 millones consignados para ello que no se ejecutaron".

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha indicado que "estos vaivenes presupuestarios han mermado los servicios públicos" y, en concreto se ha referido a la situación de los mercados, "donde solo se han ejecutado 300.000 euros (19%) de los 1,54 millones previstos".

"A ver cómo le explica Espadas a los placeros que no ha resuelto sus problemas de accesibilidad o climatización porque no ha querido", ha comentado Pimentel comparando ese incumplimiento con el de "los cementerios, donde solo se ha gastado el 27 por ciento (unos 300.000 euros) de los 1,04 millones presupuestados".

Pimentel ha puesto el acento en el servicio de extinción de incendios, con un 21 por ciento ejecutado de los 7,19 millones previstos, según los datos aportados. "Es intolerable que el alcalde no sepa invertir este dinero en un cuerpo de bomberos que año a año denuncia deficiencias materiales y laborales en materia de seguridad", ha indicado.

Esta "desidia repercute directamente en los sevillanos", ha destacado Pimentel, que ha agregado que así "ocurre con las partidas del Instituto Tecnológico del Ayuntamiento, encargado de la digitalización de la ciudad, "en el que solo se han gastado tres de los seis millones previstos", ha asegurado.

"Esto es solo una muestra más de la incapacidad de un alcalde que no sabe gestionar la ciudad", ha señalado Pimentel, que se ha referido al superávit de más de 50 millones que tuvo el Ayuntamiento en 2018 y que "al incumplir el periodo de pago a proveedores no podrá invertirse en la ciudad sino que irá a parar, seguramente, a amortizar de deuda", ha concluido.