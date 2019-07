22 de julio de 2019

PP alerta de que "no se han realizado contratos de refuerzo" en Lipasam y ve la limpieza como "mal endémico" de Sevilla

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado "el mal endémico" de la limpieza en Sevilla por la "nula gestión, planificación y reorganización llevada a cabo por el alcalde socialista, Juan Espadas", en Sevilla.

En rueda de prensa, la concejal 'popular' Evelia Rincón afirma que "Espadas decidió sentarse en un despacho, reunirse con la dirección de la empresa y tomar decisiones a espaldas de los verdaderos afectados, que son los sevillanos". "Todos los planes pilotos, modificaciones de servicios e inventos de Espadas han sido un auténtico fracaso, la ciudad cada día está más sucia, una suciedad inaceptable", destaca.

La política hispalense ha aseverado que "da igual el distrito por el que se pasee o visite porque se está ante un problema real que sufren vecinos del Polígono San Pablo, Cristo de la Sed, Ronda de Triana, León XIII, Bermejales, San Jerónimo, Gran Plaza, Sevilla Este, Avda de la Paz o el propio Casco Antiguo, con zonas como el barrio de Santa Cruz".

En este sentido, la 'popular' ha señalado que "lo que todos los sevillanos ven, el incremento de la suciedad por toda la ciudad, el alcalde no lo quiere reconocer, se agarra a una encuesta de satisfacción interna realizada por una empresa externa para Lipasam e ignora las encuestas como la de la OCU de abril de 2019, donde la satisfacción ciudadana sobre la limpieza pública en nuestra ciudad cayo dos puntos, pero ningún gobierno debe nunca olvidar que la verdadera encuesta es la de la calle".

La concejal ha lamentado que el gobierno de Espadas "ha decidido no sacar este verano contratos de refuerzo" y ha afirmado que actualmente hay "100 trabajadores menos para la limpieza viaria en las calles", algo que dice no entender y que le llama "poderosamente la atención".

Rincón se ha cuestionado "por qué este verano no hay personal de refuerzo cuando es más necesario que nunca". "No queremos ni pensar que sea porque ya no hay elecciones", añade. "Siempre se realizan contratos de refuerzo en Navidad, Semana Santa y verano, ¿por qué este año no lo ha hecho el gobierno de Espadas? Es algo que no entendemos y que por supuesto no compartimos", ha proseguido.

Posteriormente, la política ha reconocido su preocupación porque "los capataces tengan que hacer reestructuraciones diarias, realizando su servicio en base a las reclamaciones que existen en los distintos parques, dejando de lado el funcionamiento normal del servicio en vía pública".

Las quejas expuestas por la edil se han basado en números como "las 100 quejas diarias, el paso de atención de dos a cuatro o cinco sectores, la eliminación de baldeos o la presencia de ratas".

"No se recogen a diario las papeleras de nuestras calles, acumulándose la basura durante más de una semana", ha mencionado, a la vez que ha reconocido que "hay numerosos contenedores sucios y con malos olores que no se limpian hace meses, además de contenedores rotos por todas las calles de Sevilla sin que sean sustituidos, llegando a encontrar contenedores que llevan seis meses sin su tapa correspondiente o muebles acumulados durante días por limitarse o eliminarse la recogida de enseres".

Del mismo modo, ha señalado que "se necesita seriedad y contundencia para abordar esta situación, un vecino no puede salir a la calle y ver suciedad incrustada en el suelo, grasa, papeleras llenas, olor a orines por todos sitios, excrementos caninos, hojas y suciedad acumulada". Por ello, "se insta al Espadas a que inmediatamente saque contratos de refuerzo para toda la ciudad como se ha hecho en otras ocasiones, y más cuando estamos hablando de un problema real en la ciudad que tiene que solucionarse cuanto antes".

Rincón ha concluido que "el hecho de que haya 100 personas menos este verano y más de 100 quejas sin resolver a diario, solo demuestran la desidia de un gobierno, la incapacidad de un alcalde, que prefiere mirar hacia fuera buscando protagonismo y la foto, en vez de cuidar lo que tenemos en nuestra ciudad".

"Es necesario un plan de choque urgente e idóneo para Sevilla, consensuado con vecinos y los propios capataces de parques, que son los que saben lo que realmente necesitan los sectores que cubren, y por supuesto, un plan de concienciación vecinal que ayude a mejorar la situación de la limpieza en nuestra ciudad, todos tenemos que poner de nuestra parte", ha cerrado la sevillana.