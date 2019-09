19 de septiembre de 2019

El PP dice que no comparte el tuit de Polavieja pero rechaza el uso de Blas Infante como "munición política"

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Frente a la propuesta de declaración institucional promovida por Adelante, el PSOE y Cs en el Ayuntamiento de Sevilla en defensa de la figura de Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza y llamando a "repudiar los insultos" vertidos en su contra, en alusión al tuit en el que el edil de Vox Gonzalo García de Polavieja le tachaba de "tarado", el PP, que no se ha sumado a dicho manifiesto, ha asegurado que no comparte la "afirmación" del citado concejal y reconoce la figura de Blas Infante, avisando no obstante de que no apoya "que el nombre de Blas Infante sea usado como munición en la batalla política".

En un comunicado, y en un contexto en el que Adelante Sevilla ha acusado al PP de situarse "en el bando de Vox", el PP ha manifestado que defiende "los valores que atesora Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza, una figura reconocida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía". En ese sentido, los populares recuerdan su papel de la redacción de la carta magna andaluza.

En paralelo, el PP ha asegurado que la figura de Blas Infante "será defendida ante cualquier tipo de menosprecio o vulneración de su honor".

No obstante, y con motivo de la propuesta de declaración institucional de Adelante, el PSOE y Cs en defensa de la figura de Blas Infante y condenando el hecho de que el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja tachase de "tarado" al Padre de la Patria Andaluza, el PP advierte de que no se prestará a "que el nombre de Blas Infante sea usado como munición en la batalla política que enfrente a un partido de la extrema izquierda con otro grupo de la corporación".

Así, el PP muestra su "rotundo rechazo a convertir el pleno en el escenario donde se resuelvan disquisiciones acaecidas en las redes sociales y cuyas afirmaciones de origen" no comparte. Además, condena "las reiteradas apropiaciones partidistas que del legado de Blas Infante hacen recurrentemente determinadas formaciones de la izquierda sobre el resto de los andaluces".