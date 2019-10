2 de octubre de 2019

PP señala 12 servicios municipales en "serio riesgo de colapso" por la "inacción" de Espadas

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha lamentado que "muchos" servicios municipales están en "riesgo de colapso" debido a la "inacción" del gobierno del socialista Juan Espadas, que "ha ido dejando degradarse muchos de estos servicios al no tener política de recursos humanos".

En rueda de prensa, Pérez ha señalado que "esta indolencia por parte del gobierno es un claro castigo a la plantilla municipal y, cuando se castiga a la plantilla municipal, se está castigando a los servicios públicos y si se castiga a los servicios públicos se acaba castigando a los ciudadanos". "Es clamorosa la ausencia de medios materiales, de medios humanos y las condiciones en las que se prestan unos servicios que cada vez van a peor en nuestra ciudad", afirma.

En este sentido, el portavoz popular ha explicado que a día de hoy el alcalde "no ha cumplido los acuerdos adoptados con los sindicatos",, añadiendo que "el Ayuntamiento ha tenido limitaciones para incorporar nuevo personal unos años atrás, pero esas limitaciones han quedado atrás".

De hecho, afirma que el propio Espadas "prometía a principios de 2015 que crearía planes de empleo propios con el ahorro, que cubriría todas las vacantes disponibles, que su prioridad era el empleo público, pues nada ha hecho". Además, señala que prometió la reorganización del personal, firmó con los sindicatos el 24 de septiembre de 2018 la revisión de todos los calendarios laborales necesarios antes del 31 de diciembre de 2018 "y nada".

"No ha habido VPT, instrumento para valorar todos los puestos, analizar las necesidades de personal de todos los servicios, y reorganizar y redistribuir según esas necesidades; no se han aprobado los calendarios, donde la delegada de Recursos Humanos culpa a los servicios de no comunicar las necesidades, cuando es absolutamente falso; no se cubren las vacantes; no se cumplen los pactos firmados con los sindicatos, entre otros", manifiesta.

En este sentido, el portavoz popular ha indicado que "hay más de 200 vacantes que pueden ser cubiertas y no se cubren y la realidad es que los servicios están infradotados, mal organizados, y en algunos de ellos podemos hablar de auténtico desmantelamiento". "Y eso tiene sus consecuencias porque los ciudadanos están percibiendo un mal funcionamiento del Ayuntamiento", advierte.

Pérez ha reiterado "la falta de digitalización en general del Ayuntamiento, no pueden realizarse la mayoría de los trámites telemáticamente, ni siquiera existe un registro digital de documentos".

Además, considera que "tampoco" existen protocolos de seguridad específicos, los planes de evacuación son "muy someros y se está incumpliendo la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en todo el Ayuntamiento por falta de medios". "En general faltan equipos de protección", concluye.

"Después de cuatro años y más de cien días, Espadas lo que tiene que hacer es cumplir lo que ha prometido. Ya se le acabaron las excusas de echar la culpa a todos, en lugar de asumir su responsabilidad, ya debe cumplir todas y cada una de las promesas que ha hecho y con las expectativas que ha creado en la ciudad", agrega.