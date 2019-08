PP de Sevilla reprocha que cuatro autobuses de Tussam han ardido en seis semanas y advierte del "riesgo" de empleados

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha alertado este martes de la situación de "riesgo" que corren usuarios y conductores de la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) que, en el último mes y medio, han visto arder a cuatro vehículos de la flota.

En rueda de prensa, el edil popular Ignacio Flores se ha hecho eco de lo que le apuntan los empleados y de que "el problema está en los alternadores", cuya revisión se debe hacer a los 150.000 kilómetros, "no a los 200.000 como se viene realizando", según recoge el PP en una nota de prensa.

Igualmente, ha señalado que los nuevos vehículos de Tussam llevan incorporados unos "costosos" sistemas antincendio que, en algunos de estos casos, "no están funcionando y han fallado", de modo que han sido los propios conductores junto a la Policía Local los que han tenido que sofocarlos con extintores del interior del vehículo.

Los hechos a los que se refiere Flores ocurrieron entre el 17 de junio y el 16 de julio. En la semana del 17 al 23 de junio ardieron tres vehículos y el 16 de julio se registró el cuarto.

"Desde el Partido Popular le pedimos al Gobierno local que investigue a fondo las causas de cada uno de los incendios y, en su caso, depure responsabilidades", ha declarado Flores, que afirma que "no es lógico" que tras las inversiones que se están haciendo en la nueva flota se produzcan situaciones en la que no funcione el sistema antincendio.

Ha esgrimido una "falta de transparencia absoluta" y el temor de los trabajadores a denunciar "por miedo a represalias", así como ha exigido al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y al concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ambos socialistas, "que se preocupen más y pongan todos los medios necesarios para solucionar una situación que desde el propio Ayuntamiento se está ocultando".

"No se puede poner ni un minuto más en peligro a los usuarios de Tussam ni a sus conductores que, en estos casos, están asumiendo tareas de riesgos que no les compete y para la que no están formados", ha concluido Flores.