8 de julio de 2019

El rock, protagonista del POP CAAC esta semana con figuras como Pájaro y Julián Maeso

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rock es el protagonista esta semana, los días 11 y 12 de julio, del ciclo POP CAAC que presenta en el cartel a veteranos artistas como Pájaro y Julián Maeso, figuras de culto de la escena musical española. Completan la programación los grupos Cupido y Chochos y Moscas, junto a los Dj's Dr Música Ismael y La Rubia Pincha.

El día 11 actuará en el POP CAAC Andrés Herrera, Pájaro, un habitual en el ciclo estival del CAAC. Su carrera como guitarrista se ha desarrollado alrededor de los grupos más inconfundibles de la escena rockera de Sevilla, junto a nombres como Los Hermanos Pérez, Brigada Ligera, Dulce Venganza, Pata Negra, Kiko Veneno y sobre todo, Silvio, en una época de la cultura y la transgresión en la que, con toda naturalidad, se podía rendir pleitesía a Elvis y a la Virgen de la Macarena el mismo día y a la misma hora.

Cofrade, flamenco, rockero y bético, según Pájaro, Sevilla, Texas, Nápoles, Nueva Orleans, Roma, Almería o Memphis se huelen desde su ventana. Y el rock'n'roll, el blues, el surf, el swing, la saeta, la tarantella o el spaghetti western suenan como una misma cosa cada vez que pone los dedos en las cuerdas de su guitarra.

Su último disco, 'Gran poder', se parece a los discos precedentes de Pájaro. Pero según Alfred Crespo "es diferente porque ellos no quieren pisar donde ya han pisado aunque el camino sea el mismo. Porque cada una de sus canciones tiene vida propia. Y las que se incluyen en su nuevo álbum son nueve dianas. Infalibles como el poder que estos sinvergüenzas atesoran y ahora muestran en público".

Compartiendo escenario ese mismo día será el turno del rockero toledano Julián Maeso, un creador de sonidos y canciones con tres álbumes en solitario a sus espaldas. El músico se ha curtido en la escena nacional, no sólo en The Sunday Drivers, de los que fue miembro fundador, sino también en bandas como Andabluses, The Blackbirds, Speaklow, Aurora & The Betrayers o The Sweet Vandals.

El más reciente de sus discos es Somewhere, Somehow, es una obra excitante y conmovedora que despliega todas sus influencias.

Maeso es además de multiinstrumentista, uno de los mejores especialistas en órgano Hammond de nuestro país, y gracias a esa maestría en particular ha girado con artistas como M-Clan o Quique González. Grandes divas del soul como Irma Thomas, Betty Harris o Martha High también lo han reclamado como teclista, aunque la nómina de sus colaboraciones incluye a artistas como Pájaro, Ken Stringfellow, Taylor McFerrin o The New Master Sounds.

Esa misma noche en el after party el cartel lo completará la actuación del Dj Dr. Música Ismael, uno de los pinchadiscos, como le gusta que le denominen, más carismáticos de Sevilla con veinte años de trabajos y actuaciones.

El día 12 de julio será el turno del grupo Cupido que lleva generando expectativas entre los fans del trap y la música indie desde que sus inicios. El grupo formado por la alianza del cantante de trap Pimp Flaco y el grupo Solo Astra, apareció por primera vez en el escenario del Primavera Club el pasado octubre de 2018.

Los sonidos pop de Cupido han despistado a algunos seguidores de Pimp Flaco, que han visto como en su nuevo proyecto junto a la banda madrileña (de la que en realidad la mayoría son canarios), el vocalista ha tratado de cuidar un poco más el lenguaje con letras un poco más refinadas. Hasta el momento, 'No sabes mentir' acumula en YouTube más de dos millones de reproducciones, y además, la boy band ha sacado también, como adelanto del disco Préstame un sentimiento, 'U Know'.

Y completando el cartel del día 12 de julio, la actuación de Chochos y Moscas, grupo gaditano formado por "cuatro terroristas sonoros de rostro desconocido". El grupo tiene hasta la fecha publicados más de 60 discos en formato 4? picture, casettes, disquette de tres y medio y splits que se pueden oír y comprar en su bandcamp. En sus espectáculos la música es solo un componente más.

Los disfraces, la puesta en escena, los discursos sin sentido, los juguetes del todo a cien y la mantelería barata, tienen tanto o más protagonismo que sus composiciones, cortas, veloces, estridentes y espasmódicas. Las letras nos hablan de croquetas, odio, calcetines, faldas, yonkis, estadística, silogismo, bigotes, tapers, temas mundanos y del día a día. Su música tiene influencia de grupos como Merzow, Hanatarash, Anal Cunt, Audicion Irritable, Pure Noise, Leviatan, etcétera.

Y el mismo día 12 en el afterparty, la actuación de la Dj La Rubia Pincha, que ya ha pasado por festivales como Interestelar y Granada Sound, además de ser una de las "fijas" del panorama musical sevillano.