Les Luthiers llegan este viernes a Sevilla con 'Viejos Hazmerreíres', una antología con sus mejores obras

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sexteto argentino Les Luthiers llega este viernes al Teatro de la Maestranza de Sevilla con su espectáculo 'Viejos Hazmerreíres', una antología que reúne las mejores obras de su carrera coincidiendo con su 52 aniversario sobre los escenarios.

En rueda de prensa este jueves, Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Tomás Mayer-Wolf, Martin O'Connor, Horacio 'Tato' Turano y Roberto Antier han presentado la antología estrenada en 2014 en Rosario (Argentina) que durante casi dos horas recorre algunas de las obras más celebradas del grupo.

Así, tras "soplar las velas" por su 52 cumpleaños en los escenarios, han recordado que con este espectáculo han visitado la ciudad hispalense más de una decena de veces, a la par que han añorado su primera vez en la capital, concretamente en marzo de 1989 en el Teatro Lope de Vega.

Sobre la propia obra, han comentado que bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, homenajeando al periodismo magazine, se montan piezas elegidas e integradas al eje del espectáculo que les da sentido. Fruto de ello, la cita se configura con versiones de Las Majas Del Bergantín (Zarzuela Náutica), Quién Mató a Tom McCoffee (Música en serie), Loas Al Cuarto De Baño (Obra Sanitaria) o Pepper Clemens Sent the Messenger, Nevertheless the Reverend Left the Herd (ten-step), entre otras.

Desgranando aún más el espectáculo, López Puccio ha relatado que la antología incluye una obra nueva llamada 'Receta Postrera', en la que las ancianas Rosarito y Clarita comparten la receta para la elaboración de crepes utilizando la batería de cocina como instrumento musical.

En este sentido, el grupo ha reconocido que para configurar dicha antología se reúnen y ponen en una lista sus candidatas teniendo como criterios la variedad de intérpretes, protagonistas e instrumentos así como que el público tenga un buen recuerdo de ellas.

MÁS DE 50 AÑOS DE TRAYECTORIA

Más de nueve millones y medio de personas de 16 países han sido testigos de los espectáculos de The Luthiers desde 1967, año de su fundación. Así, la trayectoria del sexteto argentino que cumple 52 años de vida ha sido reconocida con más de 40 premios, entre ellos un Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2011 o el Premio Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades en 2017.

Precisamente, sobre si el grupo continuará otros tantos años de vida, los integrantes han coincidido en que su objetivo es "seguir mientras que se pueda", motivo por el cual continúan preparando cosas nuevas para que Les Luthiers dure "mucho tiempo".

Los argentinos aterrizan en el teatro sevillano este viernes 6 de septiembre y representarán 'Viejos Hazmerreíres' los días 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15. Posteriormente, continuarán en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid desde el día 11 hasta el 27 de octubre.