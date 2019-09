7 de septiembre de 2019

UGT Sevilla iniciará movilizaciones contra una empresa de VTC por las "irregularidades" de sus trabajadores

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Sevilla, (FeSMC-UGT) va a iniciar movilizaciones contra Ares Capital S.A., empresa "cuya actividad se dedica al transporte de viajeros con conductor (VTC) y que da servicio desde septiembre del 2018 a través de la plataforma UBER", por las "irregularidades que sufren sus trabajadores".

Según el secretario general de Carreteras y Urbanos de UGT Sevilla, Juan Antonio González Marín, la empresa Ares Capital S.A. "somete a los trabajadores a jornadas de trabajo mínima de doce horas, no reconoce categoría profesional de conductor, obligando a éstos a ir uniformados y a asumir ese gasto de sus nóminas, no abona horas extras ni plus de nocturnidad" y, además, ha lamentado que "obliga a los trabajadores a desarrollar funciones que no son de su competencia en el desarrollo de su actividad de conductor".

"Desde UGT estamos luchando para que ésta empresa junto con sus trabajadores puedan tener un convenio colectivo totalmente digno", ha añadido en un comunicado González Marín.

UGT ha pedido a la empresa que "se siente a negociar con la finalidad de regularizar y estabilizar los puestos de trabajo". El Sercla que marca el inicio del conflicto colectivo tendrá lugar el próximo día 12 a las 9,30 horas.