11 de julio de 2019

Villalobos, si la dirección federal del PSOE pide su marcha: "En 24 horas estaré en mi casa"

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha asegurado que, si la dirección federal del PSOE pide su marcha como máximo cargo de la institución provincial, se marchará en "24 horas".

Tras el balance de los servicios económico-financieros en la última década, Villalobos ha sido preguntado por los periodistas sobre su continuidad al cargo de la institución provincial tras las declaraciones realizadas en su momento al respecto por el alcalde de Dos Hermanas, el socialista Francisco Toscano, de quien ha dicho que es "buena gente y buen alcalde".

En este sentido, respecto a su marcha y a las posibles conversaciones mantenidas al respecto por los líderes en España y en Andalucía del PSOE, Pedro Sánchez y Susana Díaz, Villalobos ha afirmado que "las filtraciones interesadas" han quedado "en nada", admitiendo que si "se me dice que me tengo que ir, quien me lo tiene que decir, que es la dirección federal, en 24 horas estaré en mi casa". "Estaré en mi casa y agradecido, pero no hay nada escrito", ha defendido Villalobos.

Por último, el presidente ha recordado que este lunes se celebrará el acto de constitución de la Diputación de Sevilla. "En el discurso del presidente se señalan las líneas estratégicas, pero las áreas que habrá aún no se saben", ha reconocido, antes de explicar que "hay una propuesta, que se debatió internamente, para que los alcaldes no ocuparan áreas específicas para no robarle tiempo a su gestión local", por lo que "los diputados hasta ahora son diputados y concejales de ayuntamientos".