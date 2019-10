3 de octubre de 2019

Vuelven a sacar en público la vagina de plástico a las puertas del juzgado de Sevilla que ha enjuiciado su procesión

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Activistas han vuelto a sacar en público la vagina de plástico de un par de metros de altura que procesionó a modo de Virgen en la manifestación del 1 de mayo de 2014, con motivo de apoyar a las tres mujeres que han sido enjuiciadas este jueves, por el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla, por estos motivos.

A las puertas de la sede de los Juzgados de lo Penal se han concentrado varias personas para mostrar su apoyo para las encausadas tanto al inicio como al final del procedimiento judicial, el cual, tras una vista oral de más de dos horas de duración, ha quedado visto para sentencia.

Durante esta concentración, se han gritado soflamas y consignas, la mayoría de carácter feminista, como pueden ser "libertad de expresión", "se va a acabar la justicia patriarcal" o "escucha hermana, esta es tu manada".

Al hilo, y en los prolegómenos del juicio, una de las tres acusadas, Antonia Á.T., ha atendido a los periodistas y ha indicado que éstas no tienen "nada que arrepentirse" toda vez que han luchado por temas "que tienen que ver con lo terrenal", concretamente, necesidades de las mujeres que tienen que ver con tener una vivienda o un salario justo o "no ser violada en manadas o asesinadas".

En ese sentido, han indicado que esas reivindicaciones "de tipo político" son las que se hicieron en 2014 y que "aún" siguen vigentes. "Esas carencias, esa mala manera de tratar a las mujeres en España y de no reconocer los derechos de las mujeres en igualdad de los hombres son el foco de acción de nuestra lucha", ha abundado.

"Lo que queremos es vivir como seres humanos de primera, como ciudadanas, con dignidad, mostrar nuestro cuerpo del que somos soberanas", ha subrayado Antonia indicando que los sentimientos religiosos de los demás lo resepetan "profundamente" sean del tipo que sea puesto que su lucha "no tiene nada que ver con eso".

"Nuestro afán no tiene nada que ver con la ofensa, sino en elevar una parte de nuestro cuerpo que es la vagina como se hacían en las antiguas civilizaciones donde era fuente de fertilidad, placer y erotismo, por lo que hacemos una 'perfomance' con carácter de reivindicar lo femenino y ahora por eso se nos castiga y se nos juzga", ha censurado.

A las puertas de la sede de los Juzgados de lo Penal de la capital hispalense también ha habido personas que se han manifestado para pedir que "se respete" la fe católica. Así, la concurrencia de personas de distintas concentraciones en el mismo espacio ha motivado que haya habida cierta tensión con reproches y calificativos como "fascistas" o "fascistas comunistas".

Al hilo de ello, Polonia Castellanos, la presidenta de Abogados Cristianos, asociación que ejerce la acusación particular, ha reprochado estos abucheos y reproches indicando que "de feminista no tienen nada, dado que no dejan expresar a otra mujer --en referencia a sí misma--".

Castellanos ha indicado que a la asociación le "ha costado mucho llegar" a este juicio toda vez que han sufrido "tres escraches" y varias "amenazas" así presiones por parte del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ya que "en 2016 el Consistorio hispalense aprobó una moción para instar al archivo de la causa".

"A pesar de todos los escraches no nos van a callar una vez hemos llegado hasta aquí pues tenemos el derechos fundamental a la libertad religiosa y ellas han cometido un delito de libro porque es estupendo reclamar mejores condiciones sociolaborales pero para eso no tienen porque atacar a los católicos", ha abundado recalcando que "el derecho libertad de expresión no tiene porque vulnerar el derecho al sentimiento religioso".

También ha estado presente la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, quien ha indicado que ofrecerá "todo su apoyo" a Abogados Cristianos en la defensa de "los valores fundamentales".

En declaraciones a los periodistas, Peláez ha resaltado que la libertad de expresión "no se puede usar como pretexto cuando lo

que hay detrás es un atropello contra la libertad religiosa y una falta de respeto a nuestros símbolos".

"No en vano, Sevilla, ciudad Mariana por excelencia, donde las hermandades son parte insustituible de su idiosincrasia, no puede dejar impune esta falta de respeto soez y chabacana", ha concluido.