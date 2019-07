Cazorla prevé triplicar su población durante los tres días del BluesCazorla

CAZORLA (JAÉN), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cazorla (Jaén) prevé recibir 25.000 personas con motivo del Festival BluesCazorla que celebrará su 25 edición del 11 al 13 de julio. Esta afluencia de visitantes supone triplicar la población de 8.000 habitantes que tiene este municipio enclavado en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, ha destacado a Europa Press "la fidelidad del público asistente que suele ser repetidor año tras año y la resistencia del festival, ya que no es fácil mantener la duración en el tiempo de un evento cultural de este calado, algo en lo que venimos trabajando en conjunto con administraciones y empresarios para seguir haciendo historia con la música y el blues".

Rodríguez, ha apuntado que "según las estimaciones realizadas en los últimos días esperamos recibir en torno a 25.000 personas en Cazorla durante los tres días, llenando hoteles y apartamentos turísticos no sólo en el municipio sino en pueblos vecinos de la comarca incluso en Úbeda y Baeza".

En este sentido, ha subrayado "la reversión económica que atrae este festival al municipio que sirve de impulso al comienzo del verano para comercios, bares, autónomos y alojamientos turísticos, una muestra de cómo la cultura y el ocio puede potenciar la economía de forma general".

El edil, ha explicado que Cazorla presenta un cartel "de lujo", del que forman parte nombres como Sugar Ray & The Bluetones, Duke Robillard, Little Charlie Baty, Caledonia Blues Band, Chicago Plays The Stones, Maceo Parker, Bette Smith, John Primer o Eric Bibb, entre otros muchos.

"Este año el festival cuenta con un elenco de artistas imprescindibles para cualquier amante del blues y del rock sureño y que harán las delicias de sus asistentes", ha dicho el alcalde.

Así, ha incidido que "en esta edición tan especial pretendemos reencontrar esa presencia de grandes artistas del blues como Sugar Ray, John Primer, Duke Robillard, Billy Branch, Ronnie Baker Brooks, Little Charlie Baty o Maceo Parker".

Rodríguez ha recordado dos citas importantes que los amantes del blues no se podrán perder como la presencia en el escenario de la Caledonia Blues Band, tras veinte años de disolución de la banda, eligiendo Cazorla para reencontrarse y la incorporación del proyecto Chicago Plays The Stones como única cita en toda Europa, "algo inédito que encantará a los aficionados", según el alcalde.

Además, "desde la organización se ha impulsado actividades complementarias con máster class y talleres de armónica realizados por estrellas del blues".

El resto de cartel está compuesto por Tail Dragger, Corey Harris, Melvin Taylor, Watermelon Slim, José Antonio García, Lucky Dados, Rockin Johnny, Will Jacobs & Marcos Coll featuring Keith Dunn, Txus Blues & José Bluefingers, Boo Boo Davis, Jose Luis Pardo & Mojo Workers, Chris O'leary, Bastantic Band, Sra. Robinson, Casino Boogie, Riverboy, The Fixed Trio y Gato Mojado, ganadores de Bluescazorla Blues Battle.