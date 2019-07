3 de julio de 2019

Aliaga (PAR) dice que "el camino está clarito" y "no se puede destrozar un acuerdo respaldado por 27 diputados"

ZARAGOZA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha insistido este miércoles en que "no podemos destrozar un acuerdo respaldado por 27 diputados y las Ejecutivas de dos partidos", en alusión a las "bases programáticas" recogidas en las 75 medidas del acuerdo firmado el pasado mes de junio por Javier Lambán (PSOE) y el propio Aliaga. "El camino está clarito", ha afirmado.

Tras entrevistarse con el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, dentro de la ronda de consultas para proponer un candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Arturo Aliaga ha dejado claro que "el candidato adecuado es el del PSOE", Javier Lambán, "quien ganó las elecciones en Aragón", de forma que el PAR apoyará su investidura, "como no puede ser de otra manera".

Aliaga ha resaltado que tanto la Comisión Permanente, en tres ocasiones, como la Ejecutiva del PAR han respaldado la posición favorable a la investidura de Lambán.

El dirigente del PAR está "plenamente satisfecho" de la decisión de apoyar a Lambán y "el tiempo valorará si se ha acertado o no", ha dicho, apelando al "sentido común" y "la sintonía con el futuro de España" porque "nos jugamos avanzar, crear más empleo, las infraestructuras". Por este motivo, "no va a ser el PAR el que apriete el botón para echar al más votado".

Ha puntualizado que "no hemos firmado un acuerdo programático completo", sino que "hemos desarrollado unas bases programáticas y habrá que negociar el programa de Gobierno", ha continuado, añadiendo que "si algún grupo que tiene que apoyar esa investidura decide incorporar alguna matización, sin tocar ninguno de los ejes básicos que respaldan el pacto, se tendrá que desarrollar en el programa de Gobierno, estaríamos dispuestos a sentarnos".

Siempre con el objetivo de conformar "un Gobierno moderado y centrado", Aliaga ha recalcado que el acuerdo firmado con el PSOE "no es un documento cerrado", de forma que si algún otro partido quiere introducir alguna cuestión "se estudia y, en su caso, se incluye total o parcialmente".

"Cuando uno se presenta de candidato necesita 34 o más y la capacidad para conseguir ser investido la tiene el candidato a la presidencia, se tendrá que producir la confluencia para que resulte investido" Lambán.

ANTES DE CABRAS, CORRAL

Sobre la participación de Podemos en el Gobierno, Arturo Aliaga ha dicho que no se ve en un Ejecutivo "ni con un extremo ni con el otro", indicando que el PAR ha alcanzado en el territorio acuerdos "de moderación y estabilidad", por ejemplo en la Diputación de Teruel, por lo que ahora "no cabría desandar ese camino y hacer cosas raras".

Al presidente del PAR no le parece lógico que se incorporen al Ejecutivo "tanto los que están en contra del Estatuto por recentralizar ni los que están en contra de las obras del Pacto del Agua y no quieren la interconexión --eléctrica-- con Francia". Ha advertido de que no puede estar "en un sitio donde no se cumplan los principios básicos del PAR".

"Antes de cabras, corral", ha aseverado Aliaga al valorar si admitiría que Podemos estuviera en los segundos niveles del Gobierno, manifestando que el camino "está clarito", plasmado en el acuerdo con el PSOE, y "quien pueda entrar en ese carril sin quebrar ninguna cuestión puede entrar y el que no pueda, no podrá entrar".

Ha mencionado a los "sabihondos", la "gente de Madrid" y quien "viene a dar lecciones", asegurando que "en Aragón no necesitamos que nos vengan a dar lecciones" para "dedicarnos a lo nuestro".

Aliaga ha rehusado valorar si es conveniente que Chunta Aragonesista se incorpore al Ejecutivo, subrayando que "no hemos entrado ni en composiciones de Gobierno ni en nada", salvando que "hay que ir por el carril del camino trazado, no se puede ir uno por la cuneta ni a un lado ni a otro".