30 de julio de 2019

Aliaga (PAR), dispuesto a asumir el cargo en el que "sea más útil a Aragón y los aragoneses"

ZARAGOZA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes, Arturo Aliaga, ha expresado este martes su disposición a asumir en el futuro Gobierno de la Comunidad el cargo en el que "sea más útil a Aragón y a los aragoneses", si bien ha recordado que la capacidad de decidir y anunciar la estructura del Ejecutivo corresponde al presidente.

Así lo ha afirmado tras escuchar la intervención del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, durante la primera sesión del Debate de Investidura que se celebra este martes y miércoles en las Cortes.

En la votación este miércoles está previsto que el candidato socialista reciba el voto a favor de Podemos, PAR, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, además del grupo del PSOE, tras alcanzar acuerdos con estos partidos. Con los tres primeros conformará el PSOE el futuro Gobierno de Aragón.

"He escuchado con muchísima atención el discurso y constata lo que venimos hablando desde hace 64 días, desde las elecciones del 26 de mayo", cuando el PAR inició conversaciones con el PSOE y con otros partidos que han dado lugar a un proyecto "serio, centrado y muy ambicioso para Aragón" y que, además, "pondrá a prueba la capacidad de pactos en esta tierra, en los que el beneficio de los aragoneses se antepone a otras cuestiones y esta es la prueba del nueve".

Aliaga ha dejado claro que, a pesar de las diferencias ideológicas, "Aragón es lo que nos une y lo primero" y los cuatro partidos respaldan un proyecto "muy ambicioso" para toda la legislatura y que implicará "trabajar en todas las áreas sociales, en las relaciones con Madrid, en las políticas económicas, para que la mayoría de los aragoneses se sientan cómodos y vean que este gobierno es útil y provechoso".

En este sentido, ha deseado que el impulso de estas cuatro formaciones permita captar nuevas inversiones y proyectos empresariales para la Comunidad y ha insistido en que están "muy satisfechos" de que la "columna vertebral" del pacto a cuatro bandas haya sido el acuerdo alcanzado en primer lugar por PSOE y PAR.

ESPERANZA

"Tenemos mucha esperanza en este gobierno que tendrá dos ejes fundamentales: la centralidad y la transversalidad enriquecedora, porque aquí aportamos todos para promover el interés general", ha defendido.

Sobre el apoyo de IU a la investidura, Aliaga ha explicado que mantuvo una reunión con su coordinador general y diputado, Álvaro Sanz, y ha observado que "podemos discrepar en alguna cosa" y pueden surgir "dificultades", pero "se ha demostrado que hablando se entiende la gente y en Aragón, por tozudos, hemos conseguido el pacto".

Además, ha mencionado el dicho "leyes antes que reyes", para recalcar que los intereses de los aragoneses y del acuerdo "están por encima de la gestión individual", ya que este pacto implica "a una gran mayoría de fuerzas políticas aragoneses que respaldaron muchos aragoneses" en las urnas.

El PAR contribuirá aportando "moderación, centralidad y transversalidad no solo en el Gobierno de Aragón", sino que también lo hace "en todo el territorio", al facilitar la gobernabilidad en las diputaciones provinciales de Huesca y Teruel, en ayuntamientos y comarcas. "Hay que poner por delante los problemas de los ciudadanos, antes que los intereses políticos" de cada partido.

EL ADN DEL PAR

Al ser preguntado por la línea roja que había marcado al no querer inicialmente gobernar con Podemos y aceptarlo ahora, el presidente del PAR ha asegurado que Podemos ha admitido "no entrar en guerra con la concertada, que hay que limpiar el Ebro como piden los alcaldes, si admiten que hay que modernizar las estaciones de esquí porque son determinantes o que no puede haber más presión fiscal que en otras Comunidades, eso es un cambio a mejor y no tengo que vetar a nadie, los compromisos están ahí y a quien se desvíe le tendremos que llamar la atención o corregir esos desvíos".

Asimismo, ha opinado que "el ADN del PAR está perfectamente reflejado en el acuerdo" entre los cuatro partidos" y, las distintas aportaciones de cada grupo, lo ha "enriquecido", con propuestas sobre autogobierno, economía, autónomos, educación, bienes de arte sacro, derecho foral.

"Casi todas las medidas están en los estatutos del PAR, el eje medular fue lo que firmamos con Lambán al principio y luego se ha enriquecido el documento", ha insistido Aliaga, al valorar que se mejora "si coge más espectro social y más gente se siente cómoda en este proyecto".

"Trabajamos por el interés general de los aragoneses, es un proyecto sólido, ambicioso y para Aragón, merece la pena intentar esa transversalidad", ha alegado.

Por último, ha recordado que, tras los comicios del 26 de mayo, él aseguró que el acuerdo "lógico" era la suma de PSOE y Cs "y dije que si necesitaban al PAR, que tiene una amplia representación territorial y experiencia en gobierno, estaríamos encantados".

Sin embargo, "eso fue rechazado" y, desde entonces, "hemos dado pasos que han concluido en un acuerdo para un proyecto sólido y ambicioso", en el que "hay que trabajar mucho, pero agua pasada no mueve molino", ha concluido.