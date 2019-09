11 de septiembre de 2019

Almudévar (Huesca) espera la constitución del Gobierno Central para efectuar los planes de restitución por el embalse

El Ayuntamiento de Almudévar espera que el Gobierno Central se constituya cuanto antes para que se puedan efectuar los planes de restitución por la construcción del embalse y se vean beneficiados los propietarios afectados por las expropiaciones.

El consistorio ha presentado varios documentos con las obras que priorizan y, entre ellas, figura la transformación de una zona de regadío de unas 1.400 hectáreas para recuperar el terreno perdido por las 1.000 hectáreas ocupadas por el embalse.

Además, consideran importante ampliar el puente de la cooperativa, la renovación de las aguas, la construcción de potabilizadoras o la reconstrucción de las zonas verdes.

Obras necesarias que no se sabe cuándo llegarán, ha lamentado el alcalde de la localidad de la Hoya de Huesca, Antonio Labarta, quien espera que el nuevo gobierno se conforme cuanto antes.

"Hay que trabajar con este plan de restitución, del que todavía no sabemos nada, ya que el Gobierno Central todavía no está formado". Ha señalado que "estamos con este atasco y no sabemos qué actuaciones o qué inversiones se llevarán a cabo de este plan de restitución".