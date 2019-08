28 de agosto de 2019

El Ayuntamiento no autoriza el circo con animales porque las ordenanzas municipales "no lo permiten"

ZARAGOZA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza no ha autorizado la petición del circo con animales, Zoorprendente, para instalar una carpa desde el 28 de septiembre al 27 de octubre en el centro comercial Plaza Imperial al argumentar que las ordenanzas municipales "no lo permiten".

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha reiterado que no se va a autorizar y, además, ha indicado que la forma de presentación para pedir el permiso "no se ajusta a lo que debería ser porque ha sido una declaración responsable y el coordinador de Urbanismo les notificará que no se accede a la solicitud y no se va a autorizar el circo con animales".

Sobre la venta entradas que Zoorprendente había iniciado por Internet, Víctor Serrano ha dicho que "corresponde a quien haya tomado la decisión". "Ya dije que era irresponsable", ha subrayado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha explicado que la ordenanza municipal "no lo permite y hay que ser escrupuloso con el cumplimiento de las normas". En caso de colisión de normativas, que es el argumento de la empresa circense al indicar que la legislación autonómica sí lo permite, el responsable de Urbanismo ha indicado que "cada cual tendrá que alegar lo que tenga que alegar porque la ley ampara a todos".

"Entendemos que tenemos una norma municipal sobre la que nadie ha iniciado un trámite tendente a una modificación y está vigente y, por tanto, hay que ser consecuente con las propias ordenanzas. Es un mensaje y una filosofía de actuación del Ayuntamiento para los próximos cuatro años", ha apostillado.

Ante el anuncio de la empresa de una posible reclamación judicial, Víctor Serrano ha manifestado que "los tribunales están abiertos para todo el que crea que sus derechos no se han respetado y sus intereses puede tener otro acomodo legal". Así, ha añadido que serán "respetuosos".

OTRAS CARPAS

Sobre otras solicitudes de instalación de carpas como la de la Federación de Interpeñas en el Parque de Atracciones o la de un promotor privado en Puerto Venecia, ha avanzado que están en estudio técnico y "pronto habrá alguna noticia, pero aún no se puede avanzar".

Dado que los interesados alegan que van contrarreloj para llegar a tiempo a la instalación de las carpas en las fiestas del Pilar, el titular de Urbanismo ha defendido el trabajo de este área municipal: "Han estado en agosto trabajando y el que tenga prisa igual debería presentar la cosas antes. El área ha trabajado de forma escrupulosa".