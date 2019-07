26 de julio de 2019

El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza con 245.000 euros las subvenciones de cooperación al desarrollo para 2019

ZARAGOZA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado en su reunión de este viernes las bases de las subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2019, con un presupuesto de 3,55 millones de euros. De esta forma, el Área de Acción Social y Familia refuerza con 245.000 euros más esta línea de ayudas, es decir, con un incremento del 6,7 por ciento respecto a 2018.

En concreto, este aumento se ha aplicado en la partida para gastos de inversión, que sube de los 1.155.000 euros de 2018 a 1.400.000 euros para este ejercicio. Se mantiene el apartado de gasto corriente para los proyectos de cooperación, con 2 millones de euros.

Así lo han explicado en rueda de prensa la portavoz del gobierno y consejera municipal de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro, y el consejero municipal de Acción Social y Familia, Ángel Lorén, tras la reunión del gobierno de la ciudad.

El consistorio muestra así su compromiso con las políticas de cooperación al desarrollo, a través de las entidades con sede en Zaragoza. La nueva convocatoria municipal introduce algunas mejoras que atienden a las sugerencias expresadas por las entidades de cooperación.

Se ha modificado la distribución de los porcentajes para garantizar que las subvenciones se destinen a cubrir necesidades básicas y en los territorios en los que sean necesarias, independientemente de su área geográfica.

El consejero Ángel Lorén ha remarcado que la capital aragonesa dedica el 0,5 por ciento de su presupuesto a cooperación al desarrollo y se sitúa como la tercera ciudad del país en esta materia.

Por otra parte, la portavoz María Navarro ha detallado que los jóvenes zaragozanos podrán realizar prácticas en Toulouse gracias a un acuerdo con el ayuntamiento de la ciudad francesa que facilitará un intercambio de jóvenes de ambas capitales. El consistorio zaragozano destinará 5.000 euros a este acuerdo, mientras que Toulouse dedicará 6.000 euros.

QUERELLA CONTRA EL FRANQUISMO

En otro orden de cosas, el Gobierno de la ciudad también ha quedado enterado del auto de 15 de julio de 2019 dictado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza que decretó el sobreseimiento de las actuaciones seguidas en relación con la querella interpuesta por el anterior gobierno de la ciudad --de Zaragoza en Común-- por un supuesto delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad relacionados con el franquismo.

Siguiendo el criterio de la Asesoría Jurídica Municipal, que no había intervenido hasta la fecha en este proceso, el Gobierno de Zaragoza ha decidido no interponer recurso al no existir argumentos jurídicos suficientes para desvirtuar el contenido del auto.

Navarro ha indicado que el anterior gobierno de ZEC tomó la decisión de presentar esta querella a través de la sociedad Zaragoza Cultural, cuando "los concejales del resto de grupos habíamos sido expulsados de los consejos de administración de las sociedades" y mediante un acuerdo con la Asociación Libre de Abogados, que el resto de grupos "no vio ni conoció".

"Nos ha costado 20.000 euros del erario público pagados a través de la sociedad Zaragoza Cultural", al no haber recurrido ZEC a la Asesoría Jurídica Municipal "que se dedica a defender los asuntos del ayuntamiento", ha aseverado Navarro, para agregar irónica que "esto no es optimizar los recursos públicos".

ACUERDO CON EL ESTADO

En la reunión de este viernes también se ha dado el visto bueno al acuerdo con el Gobierno de España para la cesión gratuita de varias parcelas en el término municipal, decisión que permitirá que los parques de la Esperanza y de la Memoria pasen a titularidad municipal, así como el campo de fútbol del barrio de La Paz y otras parcelas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Zaragoza cederá a la Administración General del Estado una finca resultante del proyecto de reparcelación del Plan Parcial de Valdespartera (ubicada en la avenida de Gómez Laguna), donde se construirá un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil.

Al respecto, María Navarro ha destacado que "en poco tiempo se han desbloqueado grandes proyectos de ciudad" en materia urbanística y ha valorado que éste es "un ejemplo de proyecto paralizado", dado que se negociaba con el Gobierno de España desde 2003 y, al fin, se ha logrado el acuerdo.

Finalmente, el Gobierno de la ciudad ha acordado la adquisición de cuatro autobuses eléctricos que se incorporarán a la flota del servicio urbano de transporte a lo largo del próximo mes de septiembre. Será la primera ocasión en la que la red de Zaragoza contará de manera oficial en su servicio con este tipo de buses sin motor de combustión, ya que hasta ahora los vehículos utilizados lo fueron a modo de prueba.