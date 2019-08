Beamonte (PP): El nuevo Gobierno aragonés se apoya en una alianza "oscura y turbia", que "imposibilita un proyecto serio

ZARAGOZA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Luis María Beamonte, ha considerado que el nuevo Gobierno autonómico se apoya "en la alianza más oscura y turbia que ha tenido esta Comunidad jamás, contra natura y que imposibilita un proyecto serio".

Así se ha pronunciado en el pleno del Parlamento regional durante su intervención para mostrarse en contra de la investidura del socialista Javier Lambán como presidente de la Comunidad.

"Solo buscan sobrevivir, colocarse y repartirse el botín, da igual todo lo demás, lo dicho en campaña, la coherencia y la confianza de los electores", "van a hacer un gobierno imposible, donde se suma todo y todo es nada", ante una "amalgama de partidos antagónicos entre sí, capaces de ponerse de acuerdo por intereses partidistas, no porque coincida en su modelo sobre Aragón y los aragoneses", ha dicho Beamonte.

A su entender, los responsables de estas formaciones solo pretenden sobrevivir "al precio que sea", demostrando "falta de seriedad, principios y convicciones" y ha considerado que el discurso de investidura ha sido "de mero trámite", "vacío y viciado" porque "para presentar un programa de gobierno coherente es preciso que quienes sustentan el pacto tengan puntos en común".

Para Beamonte, lo único que comparten PSOE, Podemos, CHA, Partido Aragonés e IU es "la ocupación del poder, sin importar el qué, su pacto es el del sillón", y Lambán ha intentado un discurso de moderación, cualidad "que nunca ha tenido", dividiendo entre "buenos y malos" dentro de "esa costumbre de intentar demonizar a una parte de los aragoneses".

"Le pido que no nos de muchas lecciones, ya vale de dividir" porque "todos y cada uno de los diputados de esta cámara estamos aquí porque así lo han querido los aragoneses, todos sin exclusión", al tiempo que ha estimado que el acuerdo que va a permitir a Lambán presidir la Comunidad tiene la voluntad de "aislar a 31 diputados", en referencia a los 16 del PP, 12 de Ciudadanos y tres del Vox.

EL PAR, ENCAMADO CON PODEMOS

El portavoz del PP también ha tenido palabras para el presidente del PAR, Arturo Aliga, a quien le ha dicho que "le hacía asquitos a Vox pero se han encamando sin vergüenza alguna con Podemos", de forma que "el centro necesario quiere decir que se puede abrazar a la izquierda sin pestañear" para concluir que "aquí hay mucha táctica y poco pensar en los aragoneses", algo que "ahora se llama transversalidad enriquecedora".

Ha añadido que Aliaga va a gobernar con quienes "un día le llamaron derecha rancia", va a formar parte de un Ejecutivo en el que "puede ser vicepresidente, tener senador autonómico, consejerías, cargos intermedios, pero no va a tener ya credibilidad". Aquí hay "mucha fontanería política y poca transparencia", cuando también se pudo formar un gobierno con los partidos de centro derecha "con toda la legitimidad del mundo también".

A Lambán le ha trasladado que en su discurso ha planteado poner a las personas en el centro de las políticas, pero lo que ha hecho es "situar a cinco personas en el centro de la política y a cuatro lugartenientes más". "Puede hacerse el ofendido, pero esta es la realidad del acuerdo para alcanzar la presidencia del Gobierno de Aragón", ha sentenciado.

PACTOS DE CONVENIENCIA

Luis María Beamonte ha esgrimido que no va aceptar "pactos a conveniencia", ni que "nadie instrumentalice" los intereses de Aragón. "No tenemos miedo de llegar a acuerdos en aras al interés general", pero Lambán busca su "mera supervivencia" y los documentos que ha firmado para asegurarse los apoyos "le garantizan el sillón del Pignatelli, pero no estabilidad, ni soluciones a los problemas de la sociedad aragonesa".

Ha sostenido que Lambán ha prometido en su discurso "las mismas cosas", practicando la "costumbre de apropiarse de éxitos colectivos", cuando su Gobierno "no ha aplicado ninguna medida de reactivación; han caminado por el soplo positivo de los vientos exteriores" y su política se ha basado "en la presión fiscal y la confiscación del ahorro y en el extremismo que intenta disfrazar", como ha ocurrido con sus decisiones en materia educativa y con su ley de memoria democrática y de derechos históricos.

El portavoz del PP se ha interesado por conocer "hacia dónde va a encaminar la política fiscal de Aragón" el nuevo Gobierno, cuál va a ser el modelo educativo, sí se va a apoyar a la agricultura y la ganadería como sector estratégico y cuál es el compromiso que se adquiere con el medio rural y la lucha contra la despoblación.

Ha opinado que el nuevo acuerdo del agua anunciado por Lambán va a suponer "cuatro años perdidos", para preguntarse si se impondrá el modelo de IU, CHA y Podemos, o el del PAR, en esta cuestión o en otras, por ejemplo, en el ámbito educativo.

"¿Cuál va a ser la política presupuestaria? ¿Y qué pasa con la ciudad de Zaragoza, va a seguir el acoso al que la han sometido estos cuatro años y tan plácidamente han sonreído sus socios de Podemos porque el actual alcalde quiere recuperar la relación de normalidad?", ha cuestionado. También ha querido saber qué tiene previsto para Huesca y Teruel, a los que "se olvida con frecuencia".

BENDICIÓN PARA EL PSOE

El candidato a la Presidencia, Javier Lambán, ha considerado que Beamonte "es una bendición para el PSOE, pero no para Aragón" porque esta tierra "necesita un PP que sea una alternativa de gobierno sería, fiable, propositiva", que piense en este territorio "y no en intereses espurios, solo relacionados con el poder y con ser una franquicia de Madrid".

Ha remarcado que la situación de la Comunidad en la legislatura que gobernó el PP respecto al conjunto nacional fue "demoledora", mientras que en el caso de su Ejecutivo es "positivamente a favor de Aragón", algo que hay que achacar a "empresarios, sindicatos, diálogo social y al talento y creatividad de nuestras gentes", si bien "algo habrá tenido que ver" la labor del gobierno para que esta haya sido la Comunidad donde más ha bajado el paro y más ha crecido la economía.

En las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo el PSOE ha obtenido 65.000 votos a favor que en los anteriores comicios y otros tantos menos al PP, fruto de la "falta de credibilidad de su discurso catastrofista y alarmista en los últimos cuatro años".

También le ha afeado que en sus conversaciones para explorar la posibilidad de formar un gobierno, el PP quiso "atraer al PAR a su redil le ofreciéndole medio gobierno y no lo que no está escrito y estoy seguro de que si Aliaga le hubiera pedido la presidencia, usted se la hubiera dado, y estamos hablando de sillones".

"Ustedes hacen pactos a martillazos, nosotros con fineza", para calificar de "miope" que en los tiempos que corren se quiera llegar a acuerdos "atendiendo exclusivamente a imperativos ideológicos" porque los ciudadanos "piden a los políticos que seamos útiles, que trascendamos de nuestra corta mirada sobre el poder y que pensemos en el país y en la solución de los grandes desafíos y eso nos emplaza a pactos transversales", que significa "el acuerdo entre fueras de diferente signo ideológico".

ARIETE

Lambán ha argumentado que el intento de acuerdo entre PP y Cs para impulsar un acuerdo de gobernabilidad "no tenían otra finalidad que hacer de la DGA un ariete contra el Gobierno de España, desentendiéndose del interés general de la Comunidad", cuando ambos partidos compiten "encarnizadamente" para liderar la derecha, además de que Cs "abomina de Vox" y el PP "lleva años intentando aniquilar" al PAR "de política aragonesa".

En su caso, ha esgrimido que el "cemento" que les une "es el Estatuto de Autonomía de Aragón y los acuerdos básicos de la política aragonesa de las últimas épocas", un pacto que se ha alcanzado porque los partidos que lo han suscrito "no son meras franquicias de las direcciones de Madrid".