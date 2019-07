1 de julio de 2019

Calvo (Vox): "No me preocupa especialmente entrar en el Gobierno municipal, sino sacar adelante el programa"

ZARAGOZA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento Zaragoza, Julio Calvo, ha asegurado: "no me preocupa especialmente entrar en el Gobierno. Si entramos trataremos de sacar adelante el programa y sino también".

Al respecto, Julio Calvo ha avanzado que su grupo municipal realizará iniciativas para plasmar el contenido de su programa electoral. Entre las primeras iniciativas que llevará a cabo figura la presentación de una moción que en el primer pleno del mandato para reclamar al Gobierno municipal una auditoría de gestión del anterior mandato.

Julio Calvo ha recordado que la pasada semana Vox remitió al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, una carta en la que le hacían saber que "hay un pacto de los órganos de dirección de ambos partidos en Madrid" y se fija un plazo para obtener una respuesta, que expiraría el próximo 5 de julio, con la finalidad de tener una representación "proporcional" en el Gobierno municipal.

No obstante, Calvo ha dicho que "esto puede cambiar" a lo largo de la legislatura o dentro de unos meses. "No me preocupa sino sacar iniciativas y abordar el funcionamiento municipal y trasladar nuestro programa para que todos se retraten".

En declaraciones a Europa Press, Julio Calvo ha considerado que "este tipo de debates producen un desgaste y es mejor trabajar en cuestiones de ciudad, que es más importante para los zaragozanos"

Julio Calvo ha precisado que este asunto no se ha cerrado porque "Ciudadanos no se atreve a dar el paso si no tiene la bendición de Madrid". "No me preocupa aunque nos quieran vetar, pero Cs es el factor bloqueante, algo que me sorprende porque asumen el mensaje de estigmatización de la izquierda".