CCOO Aragón advierte de que el Planeta está "cerca del punto de no retorno" ante el calentamiento global

ZARAGOZA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón, Luis Clarimón, ha advertido de que el Planeta se encuentra "cerca del punto de no retorno" ante el calentamiento global.

Así lo ha manifestado con motivo de la concentración convocada por esta organización, a las 12.00 horas, a las puertas de su sede en Zaragoza, sumándose a la convocatoria por la emergencia climática junto a otras muchas entidades del Estado español y a la movilización internacional promovida este viernes por esta causa.

Tras una pancarta en la que se leía 'Emergencia climática. No habrá empleo en un planeta muerto', Clarimón ha apostado por "una transición hacia otro modelo productivo y de consumo", que sea "justa" y "no recaiga sobre las espaldas de los más débiles, en este caso de los trabajadores".

A su entender, esa transición tiene que suponer "nuevos empleos más sostenibles" y ha incidido en potenciar las energías renovables, la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios para que sean más eficientes y haya ahorro de energía, así como una agricultura más ecológica, con el mantenimiento de la biodiversidad.

Ha esgrimido que ésta es una cuestión económica, medioambiental y social, para indicar que según los informes científicos "ya no estamos en los años ochenta" del siglo pasado, "donde se empezaban a dar los avisos".

Por el contrario, gobiernos y sociedad en su conjunto han de comprender que "nos acercamos a un punto de no retorno y es momento de tomar medidas urgentes; es difícil, pero no podemos renunciar a ello", ha sostenido el representante sindical.

"NOS VA LA VIDA"

Clarimón ha expuesto que la tarea que hay que emprender "no es de hoy para mañana, ni se hace con un golpe de mano, sino que es un cambio de modelo general", en el que "nos va la economía, el medio ambiente, el progreso y buena vida de la gente".

Ha precisado que hasta ahora "se han hecho algunas cosas", y, por ejemplo, en el Estado español ha habido un "avance importante" en energías renovables. "Hay que seguir por esa vía, reducir las emisiones e ir adaptándonos a lo que ya ha llegado" porque lo efectuado hasta ahora resulta insuficiente, ha esgrimido.

En concreto, ha remarcado que el cambio climático "no es algo que esté por llegar, sino que ya está aquí" y por eso hay que incidir en su mitigación mediante la reducción de las emisiones a través de la movilidad sostenible y de otras medidas en la industria.

En el ámbito de la agricultura, ha remarcado que va a aumentar la evapotranspiración de las plantas de forma que las cosechas "van a tener dificultades" y las lluvias no se van a producir de forma escalonada a lo largo del año, sino que se van a concentrar en un corto espacio de tiempo, "como se ha visto estos últimos días".

Esto "hay que tenerlo en cuenta" y "no soñar con cosas que no son realizables", teniendo siempre presente "una perspectiva de justicia" para que "cuando se aborde cómo cambiar un modelo en un sector, se piense en mantener los empleos de calidad y no haya damnificados" que pierdan su trabajo.

En el ámbito local, ha abogado por hacer "esfuerzos importantes" en mejorar la movilidad y reducir las emisiones derivadas de esta, así como por aumentar el consumo de renovables y la eficiencia de los edificios, ámbitos donde "hay mucho por hacer" y que son "nichos de empleo". También ha incidido en la necesidad de aminorar el consumo energético de la agricultura, "del que se habla poco, pero es muy elevado".

OTRAS MOVILIZACIONES

Clarimón ha animado a participar en la movilización convocada a las 19.00 horas por la Alianza por la Emergencia Climática en todos los rincones de la Comunidad autónoma para reclamar a gobiernos y empresas medidas para reducir la emisión de partículas contaminantes a la atmósfera.

Igualmente, CCOO ha solicitado a las diferentes empresas donde tiene representación que celebren asambleas para plantear medidas que frenen las emisiones, además de que se han realizado paros entre las 11.00 y las 12.00 horas en compañías de todos los sectores productivos, en la comunidad educativa y en algunas instituciones.

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Aragón ha leído un extracto del manifiesto acordado por todas las organizaciones que se han sumado a las movilizaciones de este viernes, en donde se especifica que el incremento de la temperatura media global en 1,5 grados Centígrados "alertan del deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos", con cerca de un millón de especies entre animales y plantas se encuentran al borde de la extinción.

En el caso de la región mediterránea, "una de las más vulnerables ante el cambio climático", si no se limita el incremento de la temperatura media global habrá olas de calor más intensas y prolongadas, sequías recurrentes, desertificación, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, falta de disponibilidad de agua potable y tierras fértiles, incendios más virulentos, empobrecimiento y aumento de las desigualdades en cualquiera de sus expresiones.

Por tanto, las diferentes instituciones europeas, estatales, autonómicas y locales "deben asumir su responsabilidad y estar a la altura de las necesidades que exige este momento crucial de la Historia", para remarcar que la lucha contra la emergencia climática "no puede supeditarse a una ideología o color político, debe ser asumida por todos los partidos", se lee en el texto.