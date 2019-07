10 de julio de 2019

CCOO y UGT se movilizan este mes para reclamar la firma del convenio del campo en la provincia de Huesca

ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) Aragón y la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en la Comunidad autónoma han anunciado movilizaciones este mes para reclamar la firma del convenio del campo en la provincia de Huesca, incluyendo el cumplimiento del Salario Mínimo Interprofesional y según el documento que estaba pactado "prácticamente" al cien por cien entre sindicatos y patronal.

Así lo han explicado en rueda de prensa el secretario general de UGT FICA Aragón, José Juan Arcéiz, y la secretaria general de la Federación de Industria de CCOO Aragón, Ana Sánchez, quienes han señalado que en el último momento y de forma unilateral una de las dos organizaciones de la patronal, UAGA, anunció que no iba a firmar el documento.

Ambas organizaciones han convocado una concentración el miércoles, 17 de julio, en Fraga, y han anunciado la posible convocatoria de una huelga en la semana del 22 al 28 de julio con la que pretenden hacer recapacitar a UAGA y lograr la firma de un convenio para el periodo 2018-2021, en un sector que en esta provincia emplea en estos momentos a 11.000 personas, si bien son cifras que se refieren a un momento de máxima recogida en el campo.

El secretario general de UGT FICA Aragón, José Juan Arcéiz, ha indicado que la negociación del convenio se inició en 2018 y la secretaria general de la Federación de Industria de CCOO Aragón, Ana Sánchez, ha matizado que la mayoría de las reuniones se han celebrado en 2019.

Arcéiz ha contado que el viernes pasado y tras haber alcanzado un principio de acuerdo se produjo una "ruptura y bloqueo de la negociación", cuando UAGA decidió no firmar el acta del acuerdo "sin decir en qué puntos no estaba conforme", pero la principal diferencia durante la negociación ha sido determinar el sistema de cálculo del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para la categoría de peón cogedor.

SISTEMA DE CÁLCULO

El secretario general de UGT FICA Aragón ha detallado que el sistema que defienden los sindicatos ha sido avalado por diferentes laudos dictados en otras Comunidades autónomas y por la Inspección de Trabajo y consiste en dividir el número de horas del convenio por los 12.600 euros del SMI fijado por la legislación estatal, lo que da una cifra de 7,159 euros la hora, que redondean a 7,16.

Por su parte, la patronal interpreta que la cantidad que se debe abonar son 5,85 o 6,9 euros la hora, mientras que la cantidad que recogía el convenio del campo de la provincia de Huesca hasta ahora era de 6,73, para afear tanto UGT como CCOO que en algunas explotaciones ni siquiera se paga esto último a los trabajadores.

Arcéiz ha manifestado que esto se ha corregido en general tras movilizaciones promovidas por los sindicatos, pero "todavía hay nichos de fraude contra los que vamos a cargar con toda la artillería".

Asimismo, ha lamentado que una organización "progresista" como UAGA "no quiera firmar un convenio que significa cumplir con la legislación vigente", una situación que lleva "a una época poco menos que feudal" y ha rechazado que los problemas del campo se quieran hacer recaer en "el eslabón más débil" y en quien "trabaja de sol a sol para recoger los productos".

A este respeto, ha criticado que un sector "en el siglo XXI no quiera cumplir una ley", que "es clarísima y nos va a dar la razón" y por eso ha confiado en que UAGA "se avenga a este sistema de cálculo, que es lo único que nos puede distanciar en este momento" para firmar el convenio.

DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN

La secretaria general de la Federación de Industria de CCOO Aragón, Ana Sánchez, ha aclarado que las movilizaciones que se inician en julio podrían prolongarse en septiembre si no logran sus objetivos y ha informado de que han puesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Huesca para que ésta diga cómo se ha de aplicar el SMI.

Por otra parte, ha comentado que las negociaciones del convenio de la provincia de Zaragoza "están en marcha" y hay una reunión prevista para el lunes, 15 de julio, por lo que ha opinado que las movilizaciones anunciadas también van a afectar a esta provincia y a la de Teruel.

Según ha dicho, con estas acciones pretenden crear un "clima favorable a la negociación" que entiende que está "rota" en Huesca, si no hay una propuesta de reunión o un texto alternativo después de que UAGA haya dicho que no puede validar el acuerdo negociado porque el sector "no puede asumirlo".

DETALLE DEL ACUERDO

Ana Sánchez ha dado a conocer el contenido del acuerdo que se había negociado, con incrementos salariales del 1,3 por ciento en 2018, del 1,8 en 2019 y del 2 por ciento en 2020 y 2021; un SMI de 7,15 euros la hora para el peón cogedor; un nuevo sistema de registro horario "para evitar el fraude", que se redactó según la fórmula propuesta por UAGA, y el cobro mediante talón o cuenta bancaria.

El acuerdo también contempla el pago de la nómina antes del quinto día natural del mes, permisos retribuidos y los sindicatos aceptaron una flexibilidad horaria de hasta 10 horas al día entre mayo y septiembre, y dos horas menos el resto del año.

La representante de CCOO ha sostenido que la negociación colectiva debe recoger la legislación vigente y ha asegurado que no cejarán hasta cumplir sus objetivos, después de haber promovido ya algunas movilizaciones y haber logrado el "hito" de que en las manifestaciones del primero de mayo de este año hubiera una pancarta específica para el campo.

'No al fraude laboral. Cumplimiento de convenios y del SMI. No a la precariedad en el campo' reza la pancarta con la que también han comparecido en la rueda de prensa y que Sánchez ha dicho que utilizarán hasta lograr unas condiciones dignas para estos trabajadores.