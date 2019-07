3 de julio de 2019

CHA ultima un acuerdo con el PSOE para investir a Lambán y después hablar "del papel de cada partido" en la DGA

ZARAGOZA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, está ultimando un acuerdo de 50 puntos con el PSOE para investir a Javier Lambán como presidente del Gobierno de Aragón, inspirado en el pacto de 2015 y teniendo en cuenta "la experiencia" de la legislatura pasada. Después hablarán "del papel de cada partido" en el nuevo Ejecutivo.

"El acuerdo de investidura está prácticamente cerrado", ha declarado Soro, quien ha confiado en dar el visto bueno definitivo "de forma inminente" para que después lo ratifique el Comité Nazional de Chunta. "No es un cheque en blanco, no es regalar el Gobierno a nadie", ha subrayado.

También ha dicho que este acuerdo "no es una enmienda con algo accesorio al documento de PSOE y PAR" porque Chunta no parte "de cero", es decir, que "no hemos mirado el acuerdo con el PAR" para redactar el de CHA y PSOE, que es "un acuerdo pragmático" para "formar parte de ese Gobierno". Ha comentado que "este primer paso está siendo muy largo, muy tedioso, y se trata de que lo resolvamos cuanto antes".

Ahora "toca hablar de investidura y designar a un presidente para conformar un Gobierno, acordar las prioridades" y "hacerlo desde Aragón, sin jefes de Madrid decidiendo el futuro de los aragoneses" y, posteriormente, "tocará hablar del Gobierno" porque "para CHA lo importante no es hablar de sillones, sino de proyecto político".

CHA ha hablado con el PSOE "de un proyecto político que cierre la puerta a la derecha y la ultraderecha" y posibilite el desarrollo de las "políticas aragonesistas y de progreso" ya que "la opción de CHA es seguir formando parte de ese Gobierno", ha continuado Soro, quien ha manifestado que "una parte importante de la ciudadanía quiere que Chunta siga aportando su impronta", aunque "no imponemos la presencia en el Gobierno como condición para la investidura".

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras entrevistarse con el presidente de las Cortes autonómicas, Javier Sada, en la ronda de consultas para proponer a un candidato a la presidencia. Sada se ha reunido brevemente esta tarde con IU, PAR, Vox y CHA.

José Luis Soro ha afirmado que "solo hay una opción posible" para evitar que gobierne la derecha o se celebren nuevas elecciones, que es el acuerdo de la izquierda con el PAR, que son "cinco partidos muy diferentes", por lo que un pacto exigirá "grandes dosis de responsabilidad, altura de miras, que todos los actores pensemos en la ciudadanía por encima de tácticas e intereses partidistas", en alusión a Podemos.

OPORTUNIDAD

"Tenemos la obligación de entendernos, de colaborar cada uno en su papel" porque "la gente no entendería que fuéramos a nuevas elecciones y tenemos una gran oportunidad que no podemos desaprovechar".

Ha advertido de que "no se puede tensionar hasta el punto de que se rompa la cuerda", sino que "es el momento de ser maduros y responsables". "No se trata de repartir una tarta, sino de que haya un presidente y un Gobierno", ha agregado.

El presidente de CHA ha observado que si cierran el acuerdo con el PSOE "seguiría siendo insuficiente" para investir a Lambán, de manera que si el PSOE cuenta con el PAR, IU y CHA sumará 31 diputados, los mismos que PP, Cs y Vox, y la posibilidad de que se conforme un Gobierno de derechas "será de quien no se sume" al acuerdo de la izquierda.