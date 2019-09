Cien ciclistas marchan por la seguridad vial como antesala de la Semana de la Movilidad en Huesca

HUESCA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Marcha por la Seguridad Vial ha dado el pistoletazo de salida a la Semana de la Movilidad en Huesca haciendo visible que hay cabida en calles y carreteras para distintos medios de transporte, cuando las cifras de accidentes donde hay involucrados ciclistas se reducen ligeramente y sin fallecidos, pero siguen siendo motivo de preocupación. En esta iniciativa han participado unos cien ciclistas.

Esta iniciativa por el respeto mutuo del Club Ciclista Oscense y la Diputación Provincial de Huesca, que cumple tres años, es pionera a la hora de poner el foco en una problemática que tiene solución "si se da un clima de respeto por todas las partes implicadas".

Ese ha sido el mensaje unánime que ha lanzado este domingo la responsable de Deporte en la DPH, Sofía Avellanas; la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Huesca, Ana Loriente; la jefa provincial de Tráfico, Margarita Padial, y los responsables del Club Ciclista Oscense, Miguel Bergua y José Manuel Ballarín.

En esta jornada, han sido más de un centenar de ciclistas y aficionados los que se han subido a la bicicleta y a quienes ha puesto voz la ciclista Noelia Lardiés, con la lectura de un manifiesto donde piden "mayor protección legislativa para los colectivos más vulnerables".

"No queremos ser considerados un estorbo en las carreteras", ha dicho la joven del CC Oscense, en un texto que este año, además de llamar la atención sobre las distracciones por el uso del móvil y la necesaria limpieza de arcenes, ha estado centrado especialmente en que se conozcan las normas de circulación porque hay demasiados accidentes por no tenerlas en cuenta. Todos han coincidido que esto no va solo de ciclistas, sino que afecta también a peatones y conductores de vehículos.

ACCIDENTES

En la provincia de Huesca la cifra de accidentes es inferior a la media, pero en lo que va de año se contabilizan más de 26 accidentes, que no han dejado fallecidos, tres heridos graves y veintitrés leves en las carreteras altoaragonesas. Algunas ya pacificadas como por la que ha discurrido esta ruta que ha ido por la Huesca-Ayerbe (A-132), la Ayerbe-Bolea (A-1206) y Bolea-Yéqueda (HU-V-3141) con una animada salida y llegada a las puertas de la DPH, en el centro de la capital altoaragonesa. Este año se ha vuelto a contar con participantes veteranos de más de 70 años hasta los pequeños de seis de Yéqueda Bici y se han sumado otros clubes de la provincia y de Zaragoza, además de un nutrido grupo de Tarbes.

La Marcha por la Seguridad Vial ha sido el punto de inicio para la Semana Europea de la Movilidad que tendrá el miércoles 18, en horario de tarde, una jornada para hablar de las puertas que abren las tecnologías al ciclismo, la movilidad o el turismo y se traerán casos de éxito puestos en marcha en diferentes puntos del país y desde la provincia.