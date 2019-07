22 de julio de 2019

La Comisión de Urbanismo muestra favorable a modificar el PGOU para Torre Village

ZARAGOZA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado este lunes, 22 de julio, su parecer favorable a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que se pueda instalar el 'outlet' de Torre Village en los suelos de la antigua fábrica de Pikolín gracias a los votos favorables de los grupos del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox.

El consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha explicado en rueda de prensa que este expediente se ha tramitado tras haber recibido un escrito de la promotora de Torre Village, Iberebro, el pasado 6 de junio, que pedía conocer si se iba a producir esa posición favorable. Ahora, la promotora deberá presentar una propuesta concreta de modificación del PGOU.

Serrano ha detallado que será cuando se reciba ese proyecto cuando la consejería de Urbanismo podrá darle trámite y estudiarlo "desde el punto de vista del rigor técnico y jurídico y, con la participación de todos los grupos políticos, se procederá a hacer las indicaciones o precisiones que requiera dicho proyecto de modificación".

Ha recordado que el pleno de la pasada corporación se mostró favorable a esa modificación del PGOE con los apoyos de PP, PSOE y Cs, para añadir que desconoce cuándo Iberebro presentará el proyecto y por eso "me resulta imposible establecer unos plazos concretos" sobre el devenir del mismo, si bien, cuando lo planteen "intentaremos darle respuesta en el menor tiempo posible", para remarcar que es una cuestión "que requiere que hablemos mucho todos los grupos y a eso me he comprometido".

Ha precisado que el actual plan especial para la zona "sigue vigente" ya que hay un recurso presentado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por lo que el área de Urbanismo "está en la obligación de seguir concediendo licencias", para añadir que "la tramitación del procedimiento judicial que queda pendiente es muy larga".

Además, ha comentado que la sentencia del TSJA "hace referencia a un aspecto muy concreto del proceso de tramitación del plan especial de Torre Village" relativo a qué tipo de usos van aparejados en función de la calificación del suelo de forma que la resolución sobre el plan especial "no influye negativamente en la modificación del PGOU", que "es en lo que estamos ahora".

ROMAREDA

El consejero de Urbanismo también ha dado cuenta en la comisión sobre las conversaciones con Adif en relación a los suelos del Portillo y sobre el proyecto de reforma del estadio municipal de fútbol de la Romareda, del que ha dicho que "estamos en el momento de prólogo del prólogo".

Según ha comentado, su voluntad es desarrollar este proyecto "intentando el máximo consenso entre todos los grupos", una actuación que el equipo de gobierno municipal "va a impulsar" y "hemos puesto encima de la mesa desde el primer momento", pero para la que "queremos el máximo grado de consenso y estamos en esa fase", ha incidido.

Asimismo, ha desvinculado este proyecto con la petición de derribo de un convento que se encuentra en las inmediaciones del campo. "Desconozco esa circunstancia", si bien "me parece muy tendencioso" vincular ambas cuestiones, ha apostillado.

AVERLY

Víctor Serrano ha explicado que se ha retirado del orden del día el convenio con Brial para adquirir el suelo de Averly "por un aspecto formal" ya que el pasado viernes el expediente no se hallaba a disposición de los grupos a las 9.23 horas y pese a que 20 minutos después sí que estaba, ha querido ser "riguroso" con el reglamento municipal y llevarlo a la próxima Comisión de Urbanismo.

Ha añadido que tanto PSOE, Podemos, como Zaragoza en Común (ZEC) había pedido su retirada de esta comisión. No obstante, ha apuntado que "a efectos prácticos" esto "no tiene ninguna consecuencia", a pesar de lo cuál "me hubiese gustado someterlo a aprobación porque el expediente está terminado".

A su entender, "es un buen convenio para los intereses municipales, el expediente tiene la justificación y está completo" por lo que "se va a votar sin modificar una línea en el próximo consejo", ha vaticinado. Serrano ha añadido que este convenio "lleva parado tres o cuatro años" por lo que "un mes más no causa ningún perjuicio a ninguna de las partes".

CALLE ESTACIÓN

El consejero municipal se ha referido, igualmente, al edificio de la calle Estación, número 8, donde se produjo un derrumbe parcial, sin lamentar daños personales, pero sí el desalojo de algunas familias, algunas de las cuáles lo ocupaban de forma irregular.

Serrano ha relatado que en ese inmueble "estaba pendiente una orden de ejecución desde hace bastante tiempo" que no se ha podido llevar a término porque cuando se dictó llevaba aparejado que el ayuntamiento debía ejecutar con sus propios recurso unas obras, pero después debía repercutir el coste a los propietarios, entre los que había circunstancias "absolutamente dramáticas por la situación económica".

A su juicio, en este inmueble "hemos tenido un problema social" y ha recordado que un grupo de personas ostentaban la propiedad del edificio exterior, "el que estaba mejor conservado, quienes, a su vez, tenían una participación en el edificio interior, que es el que estaba ocupado".

DIÁLOGO

Por otra parte, el consejero municipal ha expresado en su primera comparecencia la voluntad de ser "especialmente incisivo en el hecho de que tenemos la obligación de restaurar los cauces de diálogo entre todos los grupos municipales".

Serrano ha mostrado su interés en dialogar tanto con el Gobierno de Aragón, como con otras Administraciones e instituciones, si bien ha considerado que en el caso del Ejecutivo autonómico "son muchas las cuestiones de ciudad que están pendientes y las relaciones históricas entre esta casa y el Gobierno de Aragón han sido en muchas etapas manifiestamente mejorables".

"Nos corresponde a todos analizar por qué", si bien esto supone que "tenemos mucho margen de mejora y por eso me gustaría ese diálogo e intentar consensuar con los grupos el máximo número de cuestiones posibles", ha sintetizado.