Cs cree que "no tiene sentido" gastar dinero en estudios de viabilidad de la línea 2 del tranvía

ZARAGOZA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha considerado, sobre la línea 2 del tranvía que cubriría el trazado este-oeste de la ciudad, que "si no se pueda afrontar la obra, no tiene ningún sentido seguir gastando dinero en estudios de viabilidad porque no la tiene".

Sara Fernández ha recordado que los dos partidos del equipo de gobierno PP-Ciudadanos ya habían alertado de que se gastaba el dinero del Ayuntamiento de "forma innecesaria en el estudio de viabilidad porque es inviable dada la situación económica de la ciudad".

Al respecto, ha apuntado que este mes de agosto se han conocido varias sentencias judiciales condenatorias al Ayuntamiento de Zaragoza sobre las contratas municipales que agravan la situación económica.

"Hemos descubierto que la situación económica es aún es peor de la esperada y deja a las arcas municipal de tal forma que hace inviable la línea 2 del tranvía".

REORGANIZAR LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Fernández ha apuntado que se analizarán los estudios realizados hasta la fecha y "si un día se retoma, ya hay unos estudios previos".

La vicealcaldesa se ha decantado por "reforzar" la comunicación entre el este y el oeste de la ciudad "con otro medio de transporte de alta capacidad diferente al tranvía y que requiera menos inversión económica. Algo a lo que se pueda hacer frente".

A su parecer, la reorganización de las líneas de autobús es un "compromiso de este gobierno", al argumentar que "no se hizo bien" en su momento, desde que se construyó la línea 1 del tranvía.

"Esa es una asignatura pendiente que se llevará a cabo porque la reorganización de las líneas de autobús se reivindica por ambos partidos desde hace años y habrá otras opciones, como el 'tranbús' u otro medio de transporte de alta capacidad".