17 de julio de 2019

Cs denuncia la "falta de compromiso firme y real" del Gobierno con la Elevación de Aguas del Ebro a Andorra

ZARAGOZA, 17 Jul. (EUROPA PRES) -

Los diputados de Ciudadanos (Cs) por Zaragoza y Teruel, Rodrigo Gómez y Joaquín Moreno, han denunciado "la falta de compromiso firme y real" del Gobierno con el proyecto de Elevación de Aguas del Ebro a Andorra.

Por ello, han instado al Ejecutivo central a licitar el proyecto y avanzar en los trámites necesarios en vez de hacer "anuncios vacíos" a una comarca que vive "momentos duros y de incertidumbre sobre su futuro". "Desde que se anunció el cierre de la central térmica, el Gobierno de Sánchez solo ha hecho promesas anteriormente incumplidas y no ha fijado ningún compromiso firme y real, por eso no destinaron ni un euro a este proyecto en la elaboración de sus Presupuestos Generales del Estado", ha lamentado Rodrigo Gómez.

Ante esta situación, ambos parlamentarios han presentado una pregunta para que el Gobierno socialista especifique cuándo tiene previsto proceder a la licitación del proyecto y si ha avanzado algo en las gestiones necesarias para llevarlo a cabo, como la tramitación ambiental preceptiva, y si la Confederación Hidrográfica del Ebro ha realizado la confrontación de la tramitación realizada por la Comunidad Autónoma.

En ese sentido, Joaquín Moreno ha recordado que, tras la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado del pasado 19 de noviembre, el Gobierno de España anunció que asumía la ejecución del proyecto de la segunda fase de la elevación de aguas del Ebro a Andorra. "Por desgracia, de este tipo de anuncios sin compromisos reales ya estamos acostumbrados en Aragón. En la reunión de la Comisión Bilateral de junio de 2017 el Ejecutivo ya se comprometía a la ejecución del proyecto. Es decir, estamos ante las mismas promesas", ha añadido.

Asimismo, el diputado de Cs por Teruel ha reclamado "soluciones y proyectos con financiación" para lograr la transición en Andorra, pero ha señalado que los "anuncios electoralistas del PSOE" solo pretenden "ocultar la incapacidad de los socialistas durante años para buscar una alternativa al carbón en esta comarca".

Finalmente, Rodrigo Gómez ha recordado que el Gobierno "no contempló en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado ni una sola partida para la elevación de aguas", lo que demuestra "su falta de compromiso con esta comarca" y que no considera prioritario "este proyecto tan importante para Andorra tras el cierre de la térmica". "Está en juego el futuro de toda la provincia y parece que al Ejecutivo de Sánchez no le importa mucho", ha finalizado diciendo.