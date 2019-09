20 de septiembre de 2019

CSIF, CCOO y UGT continúan con las protestas de los 'Viernes negros' y exigen negociación a la consejera de Sanidad

ZARAGOZA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT continúan con sus movilizaciones de los 'Viernes negros' para reclamar que el Gobierno de Aragón negocie con ellos. Las protestas comenzaron en mayo y se han retomado en septiembre tras parar en agosto.

Este viernes, día 20, miembros de las tres organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad se han concentrado ante la sede del Gobierno de Aragón, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, han informado en una nota de prensa las tres organizaciones.

Según han detallado, van a seguir movilizándose "hasta que nos escuchen" porque el Ejecutivo autonómico todavía no ha atendido su petición. "No vemos voluntad negociadora" en la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, a quien pidieron una reunión por carta el pasado 9 de septiembre "y aún no nos ha contestado".

Además, han indicado que este martes han registrado un escrito solicitando reunirnos con los grupos parlamentarios "y dos ya nos han citado para una reunión en la última semana de este mes".

CSIF, CCOO y UGT advirtieron el pasado mes de mayo que la Administración autonómica, con el acuerdo fin de huelga firmado con el sindicato corporativo CEMSATSE, "despreció la negociación colectiva y el papel de los órganos de negociación competentes", como son la Mesa General de Función Pública y la Mesa Sectorial de Sanidad.

"Es inadmisible que el Salud quiera ignorar que las materias abordadas y plasmadas en el acuerdo fin de huelga con una agrupación sindical corporativa son materias ya negociadas a nivel estatal o bien son objeto de las mesas anteriormente mencionadas; no podemos aceptar que el Gobierno de Aragón cree órganos de negociación bilaterales que carecen de representatividad", han subrayado.

BASTA DE ENGAÑOS

Bajo el lema 'Basta de engaños' los tres sindicatos iniciaron el 17 de mayo de 2019 un calendario de concentraciones a las puertas de la consejería de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, exigiéndoles "dejar de despreciar" los derechos de los profesionales de la sanidad pública aragonesa.

Esas movilizaciones continuarán en viernes sucesivos, a las 11.00 horas. La próxima semana se concentrarán ante la consejería de Economía, en la plaza de los Sitios.