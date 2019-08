24 de agosto de 2019

Cuca Gamarra (PP) pide a Sánchez que diga si va a trabajar por conformar un gobierno o si habrá nuevas elecciones

ZARAGOZA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que diga ya si va a trabajar por conformar un nuevo ejecutivo para España o si ya ha decidido que habrá una nueva convocatoria electoral.

Así lo ha indicado este sábado, en declaraciones a los medios de comunicación, en una visita que ha hecho a la capital aragonesa, acompañada por el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, y por representantes del Grupo Popular Municipal.

Gamarra ha lamentado que Pedro Sánchez no muestre interés en conseguir "un gobierno para España y los españoles". Ha recordado que han pasado más de cien días desde que el PSOE ganó las elecciones generales, tiempo en que el España está "bloqueada" y en una "absoluta parálisis" que ha asegurado que se remonta "a la moción de censura" que Pedro Sánchez hizo a Mariano Rajoy: "Desde ese momento lo que hemos visto es el bloqueo y la parálisis.

"Lo que los españoles merecen es que el presidente en funciones diga si va a trabajar para conformar con gobierno para España o si ya decidido que habrá unas nuevas elecciones generales, que no nos haga perder el tiempo, pero sobre todo que no nos falte al respeto y nos diga si ya ha tomado una decisión".

"LOS TEMAS QUE IMPORTAN A ESPAÑA"

Cuca Gamarra ha criticado que Sánchez no se haya puesto en contacto con el líder de la oposición, Pablo Casado, desde la pasada fallida investidura "ni tan siquiera para hablar de los temas que importan a España".

Ha afirmado que el PP sigue "en el mismo punto" y tiende la mano a Pedro Sánchez, si logra una investidura, para aquellos "pactos de Estado" que garanticen "la gobernabilidad del país". Ha remarcado que el Partido Popular es una formación "seria y responsable".

Gamarra ha recordado que el techo de gasto para los próximos presupuestos, según la ley, debería estar aprobado a fecha de 1 de agosto. "Si Pedro Sánchez considera que no va a tener Presupuestos Generales del Estado porque ya ha decidido que va a elecciones nuevamente lo que no puede hacer es condicionar el normal funcionamiento del resto de las administraciones y del resto de los gobiernos que se han conformado desde el diálogo, desde el acuerdo y desde la responsabilidad de servir a los ciudadanos de todos los municipios de España".

Preguntada por si la abstención del PP en la investidura de Pedro Sánchez está descartada, ha dicho que Pedro Sánchez y sus políticas "no pueden contar con el apoyo del Partido Popular". "El Partido Socialista ha demostrado que nosotros no somos sus socios naturales, tiene unos socios que son los independentistas, que son los populistas e incluso Bildu, con los que ha acordado gobiernos autonómicos y locales".

"El Partido Popular ha planteado al señor Sánchez pactos de Estado que garantizarían la gobernabilidad después de una investidura y lo que hemos encontrado ha sido un portazo como respuesta". Así, ha puesto de ejemplo que en Navarra el PSOE ha preferido "a Bildu y a los independentistas antes que a los constitucionalistas".

CONTROL AL GOBIERNO

Gamarra ha apuntado que el PP también tiene "un compromiso" con los españoles "de control al gobierno y de tener iniciativa y gobernar desde la oposición planteando distintas iniciativas", un control del gobierno del que ha lamentado que Pedro Sánchez quiera "escapar".

"Hablamos de un presidente en funciones que tiene alergia al Congreso de los Diputados, que tiene alergia a rendir cuentas y a que se le controle desde la oposición, y por eso hemos solicitado su comparecencia. Esta semana, en la Diputación Permanente, se valorará y se votarán las solicitudes que hay, por distintos grupos políticos, también por parte del PP, para que comparezca y dé cuenta de su política migratoria y de aquellos asuntos que se han abordado en los consejos europeos y en las comisiones y de los cuales no ha rendido cuentas a los españoles como le obliga la ley".

"Si el señor Sánchez no va por voluntad propia lo llevaremos de las orejas la oposición a que comparezca y dé las explicaciones oportunas en el Congreso de los Diputados".

CRISIS DE 'OPEN ARMS'

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular ha precisado que, en ese contexto de control al Gobierno, este viernes han presentado nuevas iniciativas parlamentarias y una batería de preguntas para pedir información sobre la crisis de 'Open Arms' y el envío del buque 'Audaz' de la Armada Española.

"Al final tenemos un buque en Lampedusa fruto de la improvisación, de la demagogia y de los bandazos del presidente en funciones de Pedro Sánchez para recoger, única y exclusivamente, a 15 personas. Nuestras preguntas son quién ha considerado que era mucho mejor que un buque fuera hasta Lampedusa en vez de enviar unos aviones --del Ejército del Aire-- que pudieran traer de retorno a España a esas 15 personas".

Así, ha reclamado conocer el coste de esta operación y si el Gobierno de España considera que el Ejército del Aire no estaba cualificado para llevar a cabo esta intervención. "Vamos a seguir pidiendo explicaciones y ejerciendo nuestra labor de control al Gobierno ante la falta de transparencia y de información del Partido Socialista y del presidente en funciones, el señor Sánchez".

ASFIXIA Y PRESIÓN

En su intervención ante los medios de comunicación en Zaragoza, Cuca Gamarra ha criticado "la asfixia y la presión" que ha dicho que está ejerciendo el Partido Socialista a través de los ministerios en funciones sobre otras administraciones.

"En vez de la colaboración, la lealtad y la búsqueda del funcionamiento de un país para garantizar que se resuelvan los problemas de los españoles vivan donde vivan, que haya fondos y que haya presupuesto para poder afrontar los servicios públicos, lo que nos estamos encontrando es la utilización del Partido Socialista de los ministerios en funciones como instrumento de presión a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales".

Así, ha aclarado que el Gobierno en funciones no está solucionando "las cuestiones económicas y de financiación que estaban comprometidas con las comunidades autónomas, no está habilitando los mecanismos necesarios para que esos 7.000 millones que las comunidades autónomas tienen pendientes se reciban". Ha añadido que de estas cuantías depende "la prestación de los servicios públicos, pero no sólo de las comunidades autónomas también de los ayuntamientos".

"Instamos al Gobierno de Pedro Sánchez a que deje de utilizar los ministerios en funciones como mecanismos de presión y de asfixia a otras administraciones públicas, con un único objetivo y es obtener gratis una investidura". Así, le ha pedido que trabaje "en el ámbito de la negociación" y que no utilice "la asfixia y la presión a otras administraciones".

Gamarra ha mencionado que el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya condicionado la firma del convenio de transición justa con Andorra (Teruel) a la continuidad de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, entra dentro de esa "asfixia" que realiza el PSOE sobre otras administraciones. La cartea de Transición Ecológica es una de las reclamadas por Unidas Podemos en dos de las cuatro propuestas presentadas esta semana para apoyar la investidura de Sánchez.

"Lo que está claro es que esos mecanismos, que son mecanismos de chantaje, no son democráticos y, desde el punto de vista de la ética política, no son admisibles. Además, un gobierno en funciones puede firmar perfectamente convenios que ya están aprobados y que tengan el amparo del presupuesto".